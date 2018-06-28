Trabzonspor Genel Sekreteri Sağıroğlu: “Tüzüğün değişmesi keyfi değil, gereklilikti” – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
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    Sağıroğlu: “Tüzüğün değişmesi keyfi değil, gereklilikti”

    <a href="/index/trabzonspor-genel-sekreteri?id=d31209cd-2a1c-426d-90eb-053145c4a591" class="" rel="tag">Trabzonspor Genel Sekreteri</a> Sağıroğlu: “Tüzüğün değişmesi keyfi değil, gereklilikti”

    Ömer Sağıroğlu, 1 Temmuz'da gerçekleştirecekleri tüzük tadilat gündemli 'un kulübün geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Tüzük değişikliği bir keyfiyet değil gereklilikti. Çünkü devletin ilgili organları tarafından değişikliğin yapılması yönünde defalarca uyarıldık" dedi.

    camiası, tartışmaların odağında kalan tüzüğün yenilenmesine yönelik 1 Temmuz'da gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurula kilitlendi. Geçtiğimiz nisan ayında göreve gelen Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu tüzüğün değiştirilmesi yönünde adım atarken, bu konuda taslak tüzük tamamlandı. Kısa bir süre önce kulübün resmi sitesinde de yayınlanan taslak tüzüğün oylaması ise 1 Temmuz'da yapılacak.

    SAĞIROĞLU: "TÜZÜĞÜN DEĞİŞMESİ GEREKLİLİKTİ"
    Tüzükle ilgili açıklamalarda bulunan Ömer Sağıroğlu, tüzüğün değiştirilmesi bir keyfiyet olmadığını belirterek, "Dernekler Müdürlüğü ve devletin ilgili organları tarafından yıllardır yazılı olarak birkaç kez 'tüzüğümüzün çok sayıda maddesinin değiştirilmesi veya yenilenmesi ayrıca düzeltilmesi yönünde' uyarılmışız. Bu uyarılara rağmen herhangi bir girişimde bulunulmamış. İlgili makamlar bize özetle, tüzükteki birçok maddenin Dernekler Kanunu ve Medeni Kanun'a uygunluk taşımadığı yönünde ciddi uyarılarda bulunmuş. Bu uyarılar doğrultusunda ve camiamızın beklentileri ışığında yola çıktık. Elbette eleştiriler olacaktır, öneriler yapılacaktır. Hepsini dikkate alıyoruz. Ama bu bir keyfiyetten öte gereklilikti. Çünkü hiçbir tüzük kanunların gerisinde kalamazdı, günümüz şartlarına da uyumsuzluk gösteremezdi" ifadelerini kullandı.

    1. 28.6.2018 12:58
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