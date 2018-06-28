Onur bomba gibi

Karadeniz ekibinin kalecisi, “Futbol hayatım tehlikede filan değil. Kimse merak etmesin ben çok iyiyim” dedi

Uzun yıllar kaleyi koruyan Onur Recep Kıvrak, yeni sezona bombagibi gireceğini söyledi. Futbol hayatı bitebilir yönündeki haberler için tecrübeli eldiven, "İddia edildiği gibi 16 operasyon geçirmedim. Toplamda 2-3 ameliyat oldu. Futbol hayatım da tehlikede değil. Her dizden 2-3'er kez ameliyat olan futbolcular var ve halen oynuyorlar" diye konuştu.



KENDİMİ İYİ HAZIRLADIM

Çinli doktor Fu'nun kendisine futbol hayatının bitebileceğine dair bir şey demediğini ifade eden Onur, "Kimse merak etmesin. Ben çok iyiyim. Tatilde kendimi yeni sezona hazırladım. Bomba gibi geliyorum. Yeni sezonda takımımın kalesinde olacağım. Yine Trabzonspor'un başarısı için mücadele edeceğim" ifadesini kullandı.