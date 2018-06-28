Onur bomba gibi – Fotomaç – 28 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Onur bomba gibi

    Onur bomba gibi

    Karadeniz ekibinin kalecisi, “Futbol hayatım tehlikede filan değil. Kimse merak etmesin ben çok iyiyim” dedi

    Uzun yıllar kaleyi koruyan Onur Recep Kıvrak, yeni sezona bombagibi gireceğini söyledi. Futbol hayatı bitebilir yönündeki haberler için tecrübeli eldiven, "İddia edildiği gibi 16 operasyon geçirmedim. Toplamda 2-3 ameliyat oldu. Futbol hayatım da tehlikede değil. Her dizden 2-3'er kez ameliyat olan futbolcular var ve halen oynuyorlar" diye konuştu.

    KENDİMİ İYİ HAZIRLADIM
    Çinli doktor Fu'nun kendisine futbol hayatının bitebileceğine dair bir şey demediğini ifade eden Onur, "Kimse merak etmesin. Ben çok iyiyim. Tatilde kendimi yeni sezona hazırladım. Bomba gibi geliyorum. Yeni sezonda takımımın kalesinde olacağım. Yine Trabzonspor'un başarısı için mücadele edeceğim" ifadesini kullandı.
    1. 28.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Onur bomba gibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN