Onur bomba gibi
Karadeniz ekibinin kalecisi, “Futbol hayatım tehlikede filan değil. Kimse merak etmesin ben çok iyiyim” dedi
KENDİMİ İYİ HAZIRLADIM
Çinli doktor Fu'nun kendisine futbol hayatının bitebileceğine dair bir şey demediğini ifade eden Onur, "Kimse merak etmesin. Ben çok iyiyim. Tatilde kendimi yeni sezona hazırladım. Bomba gibi geliyorum. Yeni sezonda takımımın kalesinde olacağım. Yine Trabzonspor'un başarısı için mücadele edeceğim" ifadesini kullandı.
- 28.6.2018
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Eren gitmiyor!
Toplam 1
Yorum
ali kırcı 1 milyonluk adamlara 2.1 milyon verirseniz böyle kurtulamazsınızzzz
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Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek
Toplam 1
Yorum
MİRANDA GS YA YAKIŞIR..! TAFO PAKETLE GEL.. :-))
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Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da
Toplam 1
Yorum
İNŞ... BU SENE YOKSUN..!! İNŞALLAH BU SENE SENDEN DE VE BİZLERE YAŞATTIĞIN SİNİR KRİZLERİNDEN DE KURTULURUZ.. !!
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