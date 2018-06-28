Onazi üzüntüsü

Dünya Kupası D Grubu'nda mücadele eden Nijerya'nın kadrosunda bulunan Trabzonsporlu Onazi, ülkesinin Hırvatistan, İzlanda ve Arjantin ile oynadığı maçlarda forma giyemedi.

Onazi'nin Dünya Kupası'nda kendini göstermesini ve iyi bir fiyata satılmasını planlayan yönetim de orta sahanın hiç forma giyememesi karşısında büyük üzüntü yaşadı. Yönetim, Nijeryalı yıldız ile Slovenya'daki kampta görüşme yaparak karar verecek.