Onazi üzüntüsü – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Onazi üzüntüsü

    Onazi üzüntüsü

    D Grubu'nda mücadele eden 'nın kadrosunda bulunan Trabzonsporlu Onazi, ülkesinin Hırvatistan, İzlanda ve Arjantin ile oynadığı maçlarda forma giyemedi.

    Onazi'nin Dünya Kupası'nda kendini göstermesini ve iyi bir fiyata satılmasını planlayan yönetim de orta sahanın hiç forma giyememesi karşısında büyük üzüntü yaşadı. Yönetim, Nijeryalı yıldız ile Slovenya'daki kampta görüşme yaparak karar verecek.
    1. 28.6.2018
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