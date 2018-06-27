“Yan yana” bitişik yazılsın – Fotomaç – 27 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ” bitişik yazılsın

    “Yan yana” bitişik yazılsın
    Yönetim, 'Nasıl yaşanıyorsa, öyle yazılsın' diyerek '' ikilemesinin bitişik yazılması için imza kampanyası başlattı. Siteden, "Taraftarımızla birlikteyiz. Birliktelik ve yakınlık anlamına gelen fakat anlamının tersine ayrı yazılan 'yan yana' artık bitişik yazılsın" denildi.
    1. 27.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    “Yan yana” bitişik yazılsın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN