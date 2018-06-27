Vira bismillah – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Vira bismillah

    Vira bismillah

    temsilcisi yeni sezonu dün açtı.

    'da 2018-2019 sezonu öncesi futbolcular, toplanmaya başladı. Dün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir araya gelen futbolcular 18.00'de öncesi ilk çalışmalarını gerçekleştirdi. Bordo-mavili oyuncuların, sağlık kontrollerinin de bugün başlayacağı kaydedildi. ekibi, hazırlıklarının Trabzon bölümünü tamamladıktan sonra 24 günlük yurt dışı kampı için 1 Temmuz'da Slovenya'ya gidecek ve 3 hazırlık maçı oynayacak.
    1. 27.6.2018
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