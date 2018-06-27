Umar Aminu: "Gelmek istiyorum"
Umar Aminu, Trabzonspor formasını giymeye hazır...
3 İSİM VAR
Daha önce Osmanlıspor ile Umar Aminu'nun kiralanması noktasında anlaşma sağlayan Karadeniz ekibinin yönetimi, oyuncunun satın alma opsiyonunun verilmemesi üzerine transferi beklemeye almıştı. Transfer görüşmelerinin bu hafta içerisinde daha da sıklaşarak, aradaki sorunların çözülmesi bekleniyor. Bu arada Fırtına; Osmanlı'dan sol bek Thiago Pinto, merkez orta saha Musa Çağıran ve kanat Serdar Gürler için de nabız yoklamaya devam ediyor.
Yunus Emre SEL
- 27.6.2018
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Hidayet Türkoğlu: 2019 Dünya Şampiyonası'na gideriz
Toplam 1
Yorum
kemal nasil gideceksin, kim garanti vermis, birakin hayal pompalamayi, ve milletle alay etmeyi,
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Salih’te top Cocu’da
Toplam 3
Yorum
sami salih, aatif, ozan, kasimal, topal, volkan demirel ve volkan sen, Dirar icin hemen topu taca atin, bunlarin fenerde yeri yok, bos topcular
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Fenerbahçe Monaco'nun teklifini az buldu
Toplam 2
Yorum
sdf sdf bir dahaki seneye 8ide bulamayacağımız unutulmamalı
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