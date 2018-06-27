Umar Aminu: "Gelmek istiyorum" – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    : "Gelmek istiyorum"

    <a href="/index/umar-aminu?id=61d54fea-d5e7-4896-be70-470fc44bfc7e" class="" rel="tag">Umar Aminu</a>: "Gelmek istiyorum"

    , formasını giymeye hazır...

    Fırtına'da teknik heyet, takımdaki rekabeti artırması için edilmesini çok istediği Umar Aminu'nun durumundaki belirsizliğin ortadan kalkmasını sabırsızlıkla bekliyor. Geçtiğimiz sezon 34 maçta 6 gol, 8 asistlik bir performans sergileyen 23 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu yeni sezonda bordo-mavili formayı giymeyi çok istiyor. Menajeri aracılığıyla 'a haber yollayan Aminu'nun, "Sorunları çözmenizi bekliyorum. 'u çok iyi biliyorum ve orada oynamak isterim" dediği öğrenildi.

    3 İSİM VAR
    Daha önce ile Umar Aminu'nun kiralanması noktasında anlaşma sağlayan ekibinin yönetimi, oyuncunun satın alma opsiyonunun verilmemesi üzerine transferi beklemeye almıştı. görüşmelerinin bu hafta içerisinde daha da sıklaşarak, aradaki sorunların çözülmesi bekleniyor. Bu arada Fırtına; Osmanlı'dan sol bek Thiago Pinto, merkez orta saha Musa Çağıran ve kanat Serdar Gürler için de nabız yoklamaya devam ediyor.

    Yunus Emre SEL
    1. 27.6.2018
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