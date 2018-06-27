Trabzonsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti – Fotomaç – 27 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Trabzonsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

    Trabzonsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

    ’da 2018-19 sezonu öncesi futbolcular sağlık kontrolünden geçti.

    'da 2018-19 sezonu öncesi futbolcular sağlık kontrolünden geçti.

    hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başlayan bordo-mavili kulübün futbolcuları bugün sağlık kontrolünden geçti. ekibindeki , , Kamil , Batuhan Artarslan, Abdulkadir Parmak, , Muhammet Beşir ve Abdulkadir Ömür'ün doktorlar eşliğinde sağlık kontrollerine başlandı. Futbolcular kan testi, efor ve EKG testlerinden geçerek yeni sezon öncesi sağlık kontrollerini tamamladılar.
    1. 27.6.2018 19:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN