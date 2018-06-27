Trabzonsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti
Trabzonspor’da 2018-19 sezonu öncesi futbolcular sağlık kontrolünden geçti.
Yeni sezon hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başlayan bordo-mavili kulübün futbolcuları bugün sağlık kontrolünden geçti. Karadeniz ekibindeki Onur Kıvrak, Mustafa Akbaş, Kamil Ahmet Çörekçi, Batuhan Artarslan, Abdulkadir Parmak, Olcay Şahan, Muhammet Beşir ve Abdulkadir Ömür'ün doktorlar eşliğinde sağlık kontrollerine başlandı. Futbolcular kan testi, efor ve EKG testlerinden geçerek yeni sezon öncesi sağlık kontrollerini tamamladılar.
- 27.6.2018 19:07
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Eren gitmiyor!
Toplam 1
Yorum
ali kırcı 1 milyonluk adamlara 2.1 milyon verirseniz böyle kurtulamazsınızzzz
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Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek
Toplam 1
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MİRANDA GS YA YAKIŞIR..! TAFO PAKETLE GEL.. :-))
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Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da
Toplam 1
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İNŞ... BU SENE YOKSUN..!! İNŞALLAH BU SENE SENDEN DE VE BİZLERE YAŞATTIĞIN SİNİR KRİZLERİNDEN DE KURTULURUZ.. !!
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