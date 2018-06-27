Operasyon başlıyor – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Operasyon başlıyor

    Operasyon başlıyor
    ekibi beklenen operasyonun startı veriyor... Başkan ; , Sosa ve Kucka gibi maliyeti yüksek oyuncularla tek tek masaya oturacak ve indirim isteyecek. Görüşmeler yakın zamanda.
    1. 27.6.2018
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