Kombineler satışa çıktı – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Kombineler satışa çıktı

    Kombineler satışa çıktı
    Bordo-mavili takımda 2018-2019 sezonu kart satışları başladı. Divan üyeleri ve tüm kurul üyelerine ve kadınlara yüzde 50, taban birliklerine (TÜFAD, ASKF vb.) ve öğrencilere yüzde 25 indirim yapılacak kombine fiyatları 4 bin 500 ile 250 TL arasında.
    1. 27.6.2018
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