Satış başlıyor!

Trabzonspor'da yeni sezon kombineleri bugün satışa çıkıyor.

Açıklamada, "İndirimden faydalanmak isteyen divan üyeleri, taban birlikleri, kadınlar ve öğrenciler, Passolig satış gişelerine giderek ilgili kimliklerini ibraz etmeli. İndirimli kombine satışları sadece gişelerden yapılacak ve bunlar transfere kapalı olacak. 2017- 2018 sezonu kombine sahipleri yenilemede yüzde 10 indirim hakkına sahip" denildi. Fiyatlar: Platinum 1'inci kategori 4 bin 500 TL, Platinum 2'nci kategori 4 bin TL, Gold 2 bin 500 TL, Silver 2 bin TL, Batı 1'inci kategori 900 TL, Batı 2'nci kategori 700 TL, Doğu 1'inci kategori 600 TL, Doğu 2'nci kategori 500 TL, Doğu 3'üncü kategori 400 TL, Kuzey ve Güney kale arkaları 250 TL.