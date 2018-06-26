Okay’ın yerine transfer – Fotomaç – 26 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
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    ’ın yerine

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    Genel Koordinatör , çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

    Sümer, "Da Silva işi olmadı. Stoper için teknik ekiple birlikte yeni isimler tespit ederek yönetime listemizi verdik. Şu an yönetim çalışmalarını yapıyor. Stoper dışında orta saha kenar oyuncusu ve Okay'ın yerine bir gerçekleştirebiliriz ama önceliğimiz stoper" diye konuştu. Sümer ayrıca şu an için kaleci takviyesini askıya aldıklarını, Esteban ile devam edeceklerini de vurguladı.
    1. 26.6.2018
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