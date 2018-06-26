38 günlük ara bitti
Ligi 55 puanla 5'inci tamamlayan Fırtına'da futbolcular, 38 günlük aranın ardından yeni sezon için bugün tesislerde toplanacak.
30 OYUNCU İLE KAMP
Bordo-mavili takım sezon hazırlıkları 30 futbolcu ile başlayacak. Altyapıdan da dahil edilecek genç isimlerin yanı sıra mevcut kadrodaki Türk oyuncuların da çalışmalara katılacağı, yabancı futbolcuların ise kademeli olarak kampa dahil olacağı belirtildi.
RAKİPLER BELLİ OLDU
1-24 Temmuz arası Slovenya'da yurt dışı kampı yapacak olan Trabzonspor, 3 hazırlık maçı oynayacak. Buna göre bordo mavililer, 15 Temmuz'da Triglav Kranj, 17 Temmuz'de Lokomotiva Zagreb ve 20 Temmuz'da Spartak Moskova ile karşılaşacak.
KADRODA BEŞ KALECİ
Karadeniz ekibinin Slovenya kamp kadrosunda kaleciler Onur, Esteban, Uğurcan ve 1461 Trabzon'dan Furkan ile geçen sezon Ankara Demirspor'da kiralık forma giyen Bahadır Han Güngördü yer alacak. Sezon öncesi ameliyat olan Onur artık hazır.
- 26.6.2018
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UEFA'dan Galatasaray'a şok! Karar yeniden gözden geçirilecek
Toplam 6
Yorum
hans ALi KOC "UEFA S.LigI sponsoru SiKAYET ETTi " Milan isi gücü yok gsyi sikayet edecek ?HADi ordan
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Janssen Galatasaray'a teklif edildi
Toplam 1
Yorum
komik Çok güldüm çook
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İspanya lider Portekiz ikinci
Toplam 1
Yorum
Boşnak İspanya hakeme dua etsin. Rezilliğin daniskasi.yazıkkkkkkkk.........
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