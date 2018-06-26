38 günlük ara bitti – Fotomaç – 26 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
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    38 günlük ara bitti

    38 günlük ara bitti

    Ligi 55 puanla 5'inci tamamlayan Fırtına'da futbolcular, 38 günlük aranın ardından yeni sezon için bugün tesislerde toplanacak.

    İlk etapta futbolcuların sağlık taramaları ve testleri yapılacak, ardından ise hafif tempolu antrenmanlar başlayacak.

    30 OYUNCU İLE KAMP
    Bordo-mavili takım sezon hazırlıkları 30 futbolcu ile başlayacak. Altyapıdan da dahil edilecek genç isimlerin yanı sıra mevcut kadrodaki Türk oyuncuların da çalışmalara katılacağı, yabancı futbolcuların ise kademeli olarak kampa dahil olacağı belirtildi.

    RAKİPLER BELLİ OLDU
    1-24 Temmuz arası Slovenya'da yurt dışı kampı yapacak olan , 3 hazırlık maçı oynayacak. Buna göre bordo mavililer, 15 Temmuz'da Triglav Kranj, 17 Temmuz'de Lokomotiva Zagreb ve 20 Temmuz'da Spartak Moskova ile karşılaşacak.

    KADRODA BEŞ KALECİ
    ekibinin Slovenya kamp kadrosunda kaleciler Onur, Esteban, Uğurcan ve 1461 Trabzon'dan Furkan ile geçen sezon 'da kiralık forma giyen Bahadır Han Güngördü yer alacak. Sezon öncesi ameliyat olan Onur artık hazır.
    1. 26.6.2018
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