Trabzonspor'da kombineler 250 lira

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, iç saha maçlarında geçerli olacak kombinelerin yarın satışa çıkacağı belirtildi.

Açıklamaya göre belirlenen kombine fiyatları şöyle:

"Platinum B Blok?? 4 bin 500, Platinum A-C Blok 4 bin, VIP Gold ?? 2 bin 500, VIP Silver ? 2 bin, Kategori 1 (Batı 1) 900, Kategori 2 (Batı 2) 700, Kategori 3 (Doğu 1) ? 600, Kategori 4 (Doğu 2) ? 500, Kategori 5 (Doğu 3) ? 400, Kategori 6 (Kale Arkaları) 250 lira."

Ayrıca indirimli kombine uygulamasının bu sezon da belirlenen şartlar altında devam edeceği kaydedilen açıklamada, Trabzonspor divan üyeleri ve tüm kurul üyelerine ve kadınlara yüzde 50, taban birliklerine (TÜFAD, ASKF vb.) ve öğrencilere yüzde 25 indirim olacağı belirtildi.

Açıklamada, "Kombine indiriminden faydalanmak isteyen divan üyeleri, taban birlikleri, kadınlar ve öğrenciler, Passolig satış gişelerine giderek ilgili kimliklerini ibraz etmek zorundadır. İndirimli kombine satışları sadece gişelerden yapılacak olup bu kombineler transfere kapalı olacaktır." ifadesi kullanıldı.

2017-2018 sezonu kombine sahiplerinin, kombinelerini yenilemede yüzde 10 indirim hakkına sahip olacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kombinelerin transfer hakkı bulunmaktadır. Bir kişi birden fazla indirimden yararlanamaz. Kombine alımlarında avantajlı olan indirim geçerlidir. Mevcut kombinesini 2018-2019 sezonu için yenilemek isteyen taraftarlarımızın koltukları rezerve edilmiş olup, 1 Temmuz akşamına kadar kendilerine öncelikli yenileme hakkı tanınmıştır."