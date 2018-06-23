Karaman: Transferler için ince eleyip sık dokuyoruz Trabzonspor büyük camiadır ve sıkıntıları aşacağız.

Teknik direktör Ünal Karaman, kadro yapılanması çalışmalarına ilişkin, panik yapmayı gerektirecek bir durumun olmadığını söyledi. Transfer çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Karaman, "Kasetten, maç görüntülerinden oyuncu izlemek, karar vermek hayli güç. Tabii rakamlar da arttı. İnce eleyip sık dokuyoruz. Bir taraftan da bütçe hesabı yapıyoruz. O bizi zorlayacak biraz ama üstesinden geleceğiz. Trabzonspor güçlü bir camia. Panik yapıp hata yapmaktansa sabırlı kalmamız daha mantıklı gözüküyor" diye konuştu.



ZORA SOKMAYIZ

Karaman, transfer dönemini en az hata ile geçirmek durumunda olduklarını kaydederek, "Makul rakamlarla enerji alacağımız oyuncuları seçeceğiz. Kulübümüzü zora sokacak transferler yapmayacağız. Kamp sonrası eksikleri daha net görürüz" dedi.