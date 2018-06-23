Askıya alındı! – Fotomaç – 23 Haziran 2018
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HEPSİ
    24 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    Askıya alındı!

    Askıya alındı!
    'a gelen ve kendisine senelik 600 bin euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif edilen Fransız Damien Da Silva bugün ya da yarın yönetime olumlu veya olumsuz cevap verecek. Ancak yönetimin tepkiler nedeniyle bu transferde geri adım attığı dile getiriliyor.
    1. 23.6.2018
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