Takımdaki stoperler Durica, Uğur ve Hubocan ile yollarını ayıran Trabzonspor, bu bölgedeki eksikliği gidermek için yoğun şekilde çaba gösteriyor. Birçok stoperle görüşen bordo-mavililerin gündemine gelen son ise Papy Djilobodji... İngiliz ekibi, Fransa takımı Dijon'da kiralık forma giyen ancak bonservisi Ada ekibi Sunderland'de olan Senegalli dev stoper Papy ile ilgilendiğini duyurdu. Trabzonspor'un başarılı savunmacıyı kiralamak istediği belirtildi.



TEKNİK EKİBİN KARAR

Haberin ayrıntılarında Sunderland kulübünün, maliyeti sebebiyle tecrübeli futbolcuyu bu sezon kadrosunda tutmayacağı ve teklifleri değerlendireceği öğrenildi. Bordomavililerin stoper için bir başka alternatifi ise İnter'de forma giyen Davide Santon. 27 yaşındaki İtalyan oyuncunun İnter ile bir yıl daha sözleşmesi var. İnter, Roma'dan Nainggolan'ı almak için 24 milyon euro ve 2 oyuncu önerdi. Bu isimlerden biri Trabzon'un istediği Santon.



14 MAÇTA OYNADI

1 Aralık 1988 doğumlu Papy, futbola Senegal'in Saloum takımında başladı. 2010 yılından Fransa'nın Nantes takımına giden savunma oyuncusu bir dönem Chelsea'ye imza attı ancak bir kez forma giyebildi. Papy 2013'te A milli olurken Senegal formasını 14 kez terletti. Djilobodji, 2015 yılında da Trabzonspor'un gündemine gelmiş, hatta şehre davet edilmiş oncak son anda çıkan pürüz nedeniyle iş yatmıştı.