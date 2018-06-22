Trabzonspor'da 5 genç imza attı
Kadrosunda Arda Akbulut, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Ayberk Kardaş, Sami Özkan, Abdurrahim Dursun, Cafer Tosun, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gibi alt yapıdan yetişen ve henüz 22 yaşını doldurmamış isimler bulunduran Fırtına, 5 alt yapı oyuncusu ile daha sözleşme yaptı.
Kadrosunda Arda Akbulut, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Ayberk Kardaş, Sami Özkan, Abdurrahim Dursun, Cafer Tosun, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gibi alt yapıdan yetişen ve henüz 22 yaşını doldurmamış isimler bulunduran Fırtına, 5 alt yapı oyuncusu ile daha sözleşme yaptı. Safa Kınalı (Orta saha sağ kanat- 19), Kerem Baykuş (10 numara-18), Furkan Ödemiş (Orta saha sol kanat-20) ve Serkan Asan (Sağ bek-19) ile profesyonel sözleşme imzalandı.
GÖSTERİN KENDİNİZİ
Profesyonel yapılan genç oyuncular, Slovenya kampında performanslarına göre değerlendirilecek. Bordo-mavili takım ayrıca önümüzdeki günlerde Sefa Akgün ve Behlül Aydın ile de sözleşme imzalamayı planlıyor.
KAMPTA SIKI ÇALIŞACAĞIZ
Bordo-mavili takımın genç yıldızı Abdülkadir Ömür, yeni sezonu iyi hazırlanacaklarını söyledi. 18 yaşındaki yıldız, "Hazırlık kamplarında çok sıkı çalışacağız. Yeni bir sezona giriyoruz ve önemli işler yapmak istiyoruz" dedi.
4 HAZIRLIK MAÇI PLANI
Fırtına, 26 Haziran'da top başı yapıyor, 4 gün şehirde sağlık testlerinden geçtikten sonra soluğu Slovenya'da alacak. Trabzonspor'un bu periyotta en az 4 hazırlık maçı yapacağı belirtildi. Bordo-mavililerin rakiplerinin ise kampın hemen öncesinde netlik kazanacağı dile getirildi.
- 22.6.2018
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Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman Sabır istedi
Toplam 1
Yorum
cengiz Bu sabır ve zaman işini bırakın desenize para yok transfer yok işler sakat.Sizin suçunuz mu? o da değil
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Fenerbahçe'ye müjde! PSV Cocu'yu resmen açıklıyor!
Toplam 1
Yorum
Semih Yapma başkan alma şu adamı. Getir en ünlüsünü.
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Beşiktaş'ta planlama direktörü Serkan Reçber
Toplam 2
Yorum
ali adam profosyonel işini yapacak fenerli gs lı bence hiç önemi yok işini iyi yapsın en iyi beşiktaşlı odor Serkan REÇBER
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