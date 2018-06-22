Trabzonspor'da 5 genç imza attı – Fotomaç – 22 Haziran 2018
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HEPSİ
    22 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    Trabzonspor'da 5 genç imza attı

    Trabzonspor'da 5 genç imza attı

    Kadrosunda Arda Akbulut, , , , , , , ve Abdülkadir Ömür gibi alt yapıdan yetişen ve henüz 22 yaşını doldurmamış isimler bulunduran Fırtına, 5 alt yapı oyuncusu ile daha sözleşme yaptı.

    Kadrosunda Arda Akbulut, , , , , , , ve Abdülkadir Ömür gibi alt yapıdan yetişen ve henüz 22 yaşını doldurmamış isimler bulunduran Fırtına, 5 alt yapı oyuncusu ile daha sözleşme yaptı. Safa Kınalı (Orta saha sağ kanat- 19), Kerem Baykuş (10 numara-18), Furkan Ödemiş (Orta saha sol kanat-20) ve Serkan Asan (Sağ bek-19) ile profesyonel sözleşme imzalandı.

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    Profesyonel yapılan genç oyuncular, Slovenya kampında performanslarına göre değerlendirilecek. Bordo-mavili takım ayrıca önümüzdeki günlerde Sefa Akgün ve Behlül Aydın ile de sözleşme imzalamayı planlıyor.

    KAMPTA SIKI ÇALIŞACAĞIZ
    Bordo-mavili takımın genç yıldızı Abdülkadir Ömür, yeni sezonu iyi hazırlanacaklarını söyledi. 18 yaşındaki yıldız, "Hazırlık kamplarında çok sıkı çalışacağız. Yeni bir sezona giriyoruz ve önemli işler yapmak istiyoruz" dedi.

    4 HAZIRLIK MAÇI PLANI
    Fırtına, 26 Haziran'da top başı yapıyor, 4 gün şehirde sağlık testlerinden geçtikten sonra soluğu Slovenya'da alacak. Trabzonspor'un bu periyotta en az 4 hazırlık maçı yapacağı belirtildi. Bordo-mavililerin rakiplerinin ise kampın hemen öncesinde netlik kazanacağı dile getirildi.

    1. 22.6.2018
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