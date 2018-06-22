Trabzonspor'da 5 genç imza attı

Kadrosunda Arda Akbulut, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Ayberk Kardaş, Sami Özkan, Abdurrahim Dursun, Cafer Tosun, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gibi alt yapıdan yetişen ve henüz 22 yaşını doldurmamış isimler bulunduran Fırtına, 5 alt yapı oyuncusu ile daha sözleşme yaptı. Safa Kınalı (Orta saha sağ kanat- 19), Kerem Baykuş (10 numara-18), Furkan Ödemiş (Orta saha sol kanat-20) ve Serkan Asan (Sağ bek-19) ile profesyonel sözleşme imzalandı.



GÖSTERİN KENDİNİZİ

Profesyonel yapılan genç oyuncular, Slovenya kampında performanslarına göre değerlendirilecek. Bordo-mavili takım ayrıca önümüzdeki günlerde Sefa Akgün ve Behlül Aydın ile de sözleşme imzalamayı planlıyor.



KAMPTA SIKI ÇALIŞACAĞIZ

Bordo-mavili takımın genç yıldızı Abdülkadir Ömür, yeni sezonu iyi hazırlanacaklarını söyledi. 18 yaşındaki yıldız, "Hazırlık kamplarında çok sıkı çalışacağız. Yeni bir sezona giriyoruz ve önemli işler yapmak istiyoruz" dedi.



4 HAZIRLIK MAÇI PLANI

Fırtına, 26 Haziran'da top başı yapıyor, 4 gün şehirde sağlık testlerinden geçtikten sonra soluğu Slovenya'da alacak. Trabzonspor'un bu periyotta en az 4 hazırlık maçı yapacağı belirtildi. Bordo-mavililerin rakiplerinin ise kampın hemen öncesinde netlik kazanacağı dile getirildi.