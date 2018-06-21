Trabzonspor yeni tüzük taslağı ile dev bir adıma imza atıyor
Trabzonspor Yönetim Kurulu, önümüzdeki günlerde genel kurul üyelerinin onayına sunacağı yeni tüzük taslağına koydurduğu madde ile göreve gelecek olan yeni yönetim kurulları istedikleri gibi bütçe dışı harcama yapamayacak.
Yeni tüzük tasarısında birçok önemli değişiklik yapılırken, ekonomik ve mali yönden yaşadığı sıkıntıların önüne geçmek isteyen bordo-mavili kulübün kurmayları şuursuzca yapılan harcamaların önüne geçmek için yeni tüzük taslağının 6. maddesi olan mali hükümler tasarısına önemli maddeler koydu.
Madde 84'de yer alan parasal hükümler kısmında, şu ifadeler kullanıldı:
"Mali işleri, Yönetim Kurulu tarafından 1 Haziran-31 Mayıs tarihleri arasında geçerli olmak üzere hazırlanacak ve Genel Kurul tarafından kabul edilecek bütçe ile yönetilir.Bütçenin uygulanması ve yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.Yönetim Kurulu bütçe dışı harcama yapamaz. Bütçe dışında harcama yalnızca Genel Kurul tarafından kabul edilecek ek bütçe ile yapılabilir. Yönetim Kurulu, yıl içerisinde oluşabilecek yeni ihtiyaçları karşılamak için ek bütçe önerisi ve gerekçesini hazırlayarak Genel Kurulu bu hususları görüşmek ve karara bağlamak için olağanüstü toplantıya çağırabilir.Yönetim Kurulu, taşınmaz yatırımları hariç olmak üzere, cari yıl bütçesinin yüzde 10'una kadar borçlanabilir. Bu oranın üzerindeki borçlanmalar ise ancak Genel Kurul tarafından kabul edilecek ek bütçe ile yapılabilir.Bu hususlara aykırı hareket eden Yönetim Kurulu üyeleri, yaptıkları bütçe dışı harcamanın tamamından müştereken ve müteselsilen sorumludur."
- 21.6.2018 10:22
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Trabzonspor'dan KAP'a Okay açıklaması
Toplam 3
Yorum
kaya kayseriden çok ucuza gitmişti aynı şekilde trabzondan da ucuza gitti. Şu adamın değeri avrupada en az 15 mil euro
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İmbula sürprizi
Toplam 2
Yorum
Ferhat Kaç yaşında geliceksin 30? hiç gelme daha iyi Türkiye Liginde artık alıncaksa 30 yaş altı alınsın bune gelen para için geliyor
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Beşiktaş Burak Yılmaz için diğer transferleri bekliyor
Toplam 5
Yorum
debian besiktas icin burak yilmaz yanlis transfer olur... nedenini tum besiktas taraftari cok iyi biliyor....bos konusmaya gerek yok.
Trabzonspor yeni tüzük taslağı ile dev bir adıma imza atıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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