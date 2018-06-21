Trabzonspor Sosa ve Kucka'yı göndermek istiyor
Sosa ve Kucka'yı satmayı planlayan Trabzonspor'a, bu iki yıldız için bir teklif gelmemesi moralleri bozuyor.
Sosa ve Kucka'yı satmayı planlayan Trabzonspor'a, bu iki yıldız için bir teklif gelmemesi moralleri bozuyor. Fırtına, bu isimleri Çin ve Katar ekiplerine önermeye başladı. Yönetim, 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Sosa ve Kucka'yı gönderirse 71 milyon TL'lik maliyetten kurtulacak.
MENAJERLERE SERT TEPKİ
Menajerlere son 5 yıl içinde 100 milyon TL'ye yakın bir rakam ödeyen Trabzonspor'un halen daha 50 milyon TL'ye yakın borcu bulunuyor. Zaman zaman birçok menajer ile sıkıntı yaşayan bordo-mavililere aynı menajerler tarafından yine oyuncu önerilmesi yönetimin tepkisiyle karşılaşıyor.
- 21.6.2018
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Trabzonspor'dan KAP'a Okay açıklaması
Toplam 3
Yorum
kaya kayseriden çok ucuza gitmişti aynı şekilde trabzondan da ucuza gitti. Şu adamın değeri avrupada en az 15 mil euro
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İmbula sürprizi
Toplam 2
Yorum
Ferhat Kaç yaşında geliceksin 30? hiç gelme daha iyi Türkiye Liginde artık alıncaksa 30 yaş altı alınsın bune gelen para için geliyor
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Beşiktaş Burak Yılmaz için diğer transferleri bekliyor
Toplam 5
Yorum
debian besiktas icin burak yilmaz yanlis transfer olur... nedenini tum besiktas taraftari cok iyi biliyor....bos konusmaya gerek yok.
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