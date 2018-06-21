Trabzonspor Sosa ve Kucka'yı göndermek istiyor

Sosa ve Kucka'yı satmayı planlayan Trabzonspor'a, bu iki yıldız için bir teklif gelmemesi moralleri bozuyor. Fırtına, bu isimleri Çin ve Katar ekiplerine önermeye başladı. Yönetim, 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Sosa ve Kucka'yı gönderirse 71 milyon TL'lik maliyetten kurtulacak.



MENAJERLERE SERT TEPKİ

Menajerlere son 5 yıl içinde 100 milyon TL'ye yakın bir rakam ödeyen Trabzonspor'un halen daha 50 milyon TL'ye yakın borcu bulunuyor. Zaman zaman birçok menajer ile sıkıntı yaşayan bordo-mavililere aynı menajerler tarafından yine oyuncu önerilmesi yönetimin tepkisiyle karşılaşıyor.