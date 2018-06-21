Trabzonspor Sosa ve Kucka'yı göndermek istiyor – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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    21 Haziran 2018, Perşembe
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    Sosa ve 'yı göndermek istiyor

    Trabzonspor Sosa ve Kucka'yı göndermek istiyor

    Sosa ve 'yı satmayı planlayan 'a, bu iki yıldız için bir teklif gelmemesi moralleri bozuyor.

    Sosa ve 'yı satmayı planlayan 'a, bu iki yıldız için bir teklif gelmemesi moralleri bozuyor. Fırtına, bu isimleri ve ekiplerine önermeye başladı. Yönetim, 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Sosa ve Kucka'yı gönderirse 71 milyon 'lik maliyetten kurtulacak.

    MENAJERLERE SERT TEPKİ
    Menajerlere son 5 yıl içinde 100 milyon TL'ye yakın bir rakam ödeyen Trabzonspor'un halen daha 50 milyon TL'ye yakın borcu bulunuyor. Zaman zaman birçok menajer ile sıkıntı yaşayan bordo-mavililere aynı menajerler tarafından yine oyuncu önerilmesi yönetimin tepkisiyle karşılaşıyor.

    1. 21.6.2018
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