Trabzonspor 'şike' süreciyle ilgili CAS'a başvurdu – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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    22 Haziran 2018, Cuma
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    'şike' süreciyle ilgili 'a başvurdu

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> 'şike' süreciyle ilgili <a href="/index/cas?id=1d854f60-c766-4c85-bd86-18a99f55e510" class="" rel="tag">CAS</a>'a başvurdu

    Kulübü, 2010-11 sezonunda yaşanan şike süreci kapsamında Başkanının yetkisi olmadan bordo-mavili kulübün dosyasını reddettiği gerekçesiyle ’a müracaat etti.

    2010-11 sezonunda yaşanan şike süreci kapsamında son olarak Başkanının bordo-mavili kulübün başvuru dosyasını reddetmesin ardından yönetim yeni bir girişimde bulunarak Başkanının yetkisi olmadan bu dosyayı reddettiği için 'a başvurdu.

    AĞAOĞLU: "CAS'A BAŞVURDUK, DURUŞMA GÜNÜNÜ BEKLİYORUZ"
    Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bu hafta içerisinde devam eden şike süreciyle ilgili harç yatırdıklarını belirterek, "FIFA Disiplin Komitesi başkanı dosyamızı kabul etmemişti. FIFA Disiplin Komitesi Başkanının yetkisi olmadan bu dosyayı reddettiği için biz de 'a müracaat ettik. 40 bin Euro civarında da bir harç yatırdık. Şimdi CAS'tan duruşma günü bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

    BÜLBÜLOĞLU: "SÜRECİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ"
    ve FIFA ile İlişkiler, hukuktan sorumlu Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu ise süreci sonuna kadar devam ettireceklerini kaydederek, "Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde CAS'a gerekli başvurumuzu yaptık. Dün itibariyle de harcımızı yatırdık. Biz bu süreci sonuna kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.

    1. 21.6.2018 13:12
    2. Güncelleme: 21.6.2018 15:56
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