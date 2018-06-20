Trabzonspor stadı ziyarete açıyor
Ağaoğlu, belirli ücret karşılığında taraftarın Medical Park’ı gezebileceğini dile getirdi
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Medical Park Stadı'nı taraftarlara açıyor. Ağaoğlu, Twitter'dan, ücret karşılığında stada turlar yapmayı planladıklarını ifade ederek, taraftarların düşüncelerini sordu. Gelen olumlu tepkiler üzerine başkan, "Müzenin stada taşınması, efsane oyuncularımızın ve maçlarımızın görüntülerine yer verilmesine, ayrıca kafe tarzı bir yere ihtiyaç olduğu ortaya çıktı" dedi.
- 20.6.2018
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
mmmm adama 5 katı ücret..bu zor durumda psv ye hoca bonserviiisi öde..çok saçma..delice.
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
us atölyesi aykutun kopyasını getirin dememişti taraftar..bu ali koç bizle dalga mı geçiyor..buvac akllıca olurdu
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Ankaragücü Veli Kavlak için devrede
Toplam 1
Yorum
bjk 20 kiralık gitsin durumu görelim ona göre iyi olursa bkj de tekrar oynayabilir
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