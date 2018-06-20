Başkan Ahmet Ağaoğlu, Medical Park Stadı'nı taraftarlara açıyor. Ağaoğlu, Twitter'dan, ücret karşılığında stada turlar yapmayı planladıklarını ifade ederek, taraftarların düşüncelerini sordu. Gelen olumlu tepkiler üzerine başkan, "Müzenin stada taşınması, efsane oyuncularımızın ve maçlarımızın görüntülerine yer verilmesine, ayrıca kafe tarzı bir yere ihtiyaç olduğu ortaya çıktı" dedi.