Trabzonspor stadı ziyarete açıyor – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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    20 Haziran 2018, Çarşamba
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    stadı ziyarete açıyor

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> stadı ziyarete açıyor

    Ağaoğlu, belirli ücret karşılığında taraftarın Medical Park’ı gezebileceğini dile getirdi

    Başkan Ahmet Ağaoğlu, Medical Park Stadı'nı taraftarlara açıyor. Ağaoğlu, Twitter'dan, ücret karşılığında stada turlar yapmayı planladıklarını ifade ederek, taraftarların düşüncelerini sordu. Gelen olumlu tepkiler üzerine başkan, "Müzenin stada taşınması, efsane oyuncularımızın ve maçlarımızın görüntülerine yer verilmesine, ayrıca kafe tarzı bir yere ihtiyaç olduğu ortaya çıktı" dedi.

    1. 20.6.2018
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