Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, sosyal medyadan bir taraftarın "Osmanlıspor'un futbolcusu Umar'ı bonservissiz kaçırmayalım. Sonra çok ahlanıp vahlanırız" mesajına yönelik, "Evet iyi futbolcu. Ama Umar'ı bırak bonservissiz almayı 3 milyon Dolar'a bile alabilirsen ben razıyım" yanıtını verdi.







2017-18 sezonunda Süper Lig'de 31 maçta 5 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Nijeryalı oyuncunun, Osmanlıspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.