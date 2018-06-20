Hayrettin Hacısalihoğlu: "Umar için 3 milyon Dolar’a razıyım"
Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Osmanlıspor’un 23 yaşındaki oyuncusu Umar Aminu için 3 milyon Dolar’lık bonservis bedeline razı olduğunu belirtti.
Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, sosyal medyadan bir taraftarın "Osmanlıspor'un futbolcusu Umar'ı bonservissiz kaçırmayalım. Sonra çok ahlanıp vahlanırız" mesajına yönelik, "Evet iyi futbolcu. Ama Umar'ı bırak bonservissiz almayı 3 milyon Dolar'a bile alabilirsen ben razıyım" yanıtını verdi.
2017-18 sezonunda Süper Lig'de 31 maçta 5 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Nijeryalı oyuncunun, Osmanlıspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 20.6.2018 12:33
- Güncelleme: 20.6.2018 12:41
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
mmmm adama 5 katı ücret..bu zor durumda psv ye hoca bonserviiisi öde..çok saçma..delice.
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
us atölyesi aykutun kopyasını getirin dememişti taraftar..bu ali koç bizle dalga mı geçiyor..buvac akllıca olurdu
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Ankaragücü Veli Kavlak için devrede
Toplam 1
Yorum
bjk 20 kiralık gitsin durumu görelim ona göre iyi olursa bkj de tekrar oynayabilir
Hayrettin Hacısalihoğlu: "Umar için 3 milyon Dolar’a razıyım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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