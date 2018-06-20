Hayrettin Hacısalihoğlu: "Umar için 3 milyon Dolar’a razıyım" – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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    20 Haziran 2018, Çarşamba
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    Hayrettin Hacısalihoğlu: "Umar için 3 milyon ’a razıyım"

    Hayrettin Hacısalihoğlu: "Umar için 3 milyon <a href="/index/dolar?id=a458a4a5-48ba-4760-b969-dce4077512fb" class="" rel="tag">Dolar</a>’a razıyım"

    Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, ’un 23 yaşındaki oyuncusu Umar Aminu için 3 milyon ’lık bonservis bedeline razı olduğunu belirtti.

    , sosyal medyadan bir taraftarın "'un futbolcusu Umar'ı bonservissiz kaçırmayalım. Sonra çok ahlanıp vahlanırız" mesajına yönelik, "Evet iyi futbolcu. Ama Umar'ı bırak bonservissiz almayı 3 milyon 'a bile alabilirsen ben razıyım" yanıtını verdi.


    2017-18 sezonunda 'de 31 maçta 5 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Nijeryalı oyuncunun, ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    1. 20.6.2018 12:33
    2. Güncelleme: 20.6.2018 12:41
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