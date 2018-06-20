Trabzonspor ilk transferini sonuçlandırmaya oldukça yakın. Bordo-mavili kulüp prensip anlaşmasına vardığı Fransız stoper Damien Da Silva'yı önceki gece Trabzon'a getirmişti. 30 yaşındaki oyuncu Trabzon'u, tesisleri ve stadı gezdikten sonra yönetim ile görüşme yaptı. Yönetim, oyuncuya yıllık 750 bin euro önerdi ve imza parasının verilmeyeceğini belirtti. Fransız stoper ise tesisler ve stadı çok beğenirken, kesin kararını vermek için birkaç gün izin istedi.



HENÜZ BİZ DE KARAR VERMEDİK

Trabzon'dan ayrıldıktan sonra kararını verecek olan Da Silva'nın, yönetimin sunduğu teklifi kabul ederek üç yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Bu arada bordomavili kulübün asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu da transferle ilgili olarak iki tarafın da henüz bir karar vermediğini belirterek, "Biz teklifimizi yaptık, kendisi bu durumu değerlendirecek. Biz de farklı alternatiflere bakacağız ve birkaç gün içerisinde bu durum netlik kazanacak" dedi.



TARAFTAR İSYANDA

Yönetim, Caen'de oynayan 30 yaşındaki stoper Silva'yı önceki gece Trabzon'a getirdi. Bu futbolcu ile yıllığı 750 bin euro'dan 3 senelik sözleşme imzalanması gündemde. Ayrıca el sıkışılan G.Birliği'nin 31 yaşındaki kalecisi Hopf için 100 bin euro bonservis ödenecek. Kendisine de yıllık 400 bin euro verilecek. Ama öze dönüş mantığıyla 3 yıl isteyen yönetimin bu hamlesi taraftarı mutlu etmedi.



BU MU VİZYON?

Sosyal medyada yönetimi eleştiren taraftarlar, "Tek özellikleri piyasa şartlarına göre ucuz olan 30 yaş üzeri isimleri alarak hangi akla hizmet ediliyor anlayamadık. 3 yıl sonra bu adamlar 33-34 yaşında olacak. Okay'ı takımda tutamadılar, bunlarla mı şampiyonluğa oynayan iskelet takım oluşacak" diye tepki gösterdi.