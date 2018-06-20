Bongonda'da Trabzon taraftarlarına mesaj
Geçtiğimiz sezonun devre arasında ayrılan Theo Bongonda, taraftarların geri dön çağrısına sosyal medyadan cevap verdi.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında ayrılan Theo Bongonda, taraftarların geri dön çağrısına sosyal medyadan cevap verdi. Bongonda, sevgi gösterilerinden memnun olduğunu belirterek "Size söz veriyorum bir gün geri döneceğim ama maalesef şimdi değil" dedi.
SOSA 33'ÜNCÜ&NBSP;YAŞINI KUTLADI
Bordo-mavili takımda geleceği tartışılan Sosa, 33. yaş gününü eşi Carolina Alurralde ve kızlarıyla birlikte kutladı. Arjantinli 10 numara, 1 Temmuz'da başlayacak kamp öncesi yönetim ile fedayı görüşecek.
PEREİRA VAHŞİ DOĞAYI SEÇTİ
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor ile sözleşmesini uzatan Pereira, Hintli sevgilisi Natacha Esmail ile dünya evine girmesinin ardından soluğu vahşi doğada aldı. Tanzaya'da Seregeti Park'ta tura katılan tecrübeli sağ bek, doğa ile iç içe olduğu fotoğraflarını paylaştı.
- 20.6.2018
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
mmmm adama 5 katı ücret..bu zor durumda psv ye hoca bonserviiisi öde..çok saçma..delice.
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
us atölyesi aykutun kopyasını getirin dememişti taraftar..bu ali koç bizle dalga mı geçiyor..buvac akllıca olurdu
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Ankaragücü Veli Kavlak için devrede
Toplam 1
Yorum
bjk 20 kiralık gitsin durumu görelim ona göre iyi olursa bkj de tekrar oynayabilir
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