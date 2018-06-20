Bongonda'da Trabzon taraftarlarına mesaj – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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    20 Haziran 2018, Çarşamba
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    Bongonda'da taraftarlarına mesaj

    Bongonda'da <a href="/index/trabzon?id=51d17c51-3314-40ba-b2f7-8df8513fa3b0" class="" rel="tag">Trabzon</a> taraftarlarına mesaj

    Geçtiğimiz sezonun devre arasında ayrılan , taraftarların geri dön çağrısına sosyal medyadan cevap verdi.

    Geçtiğimiz sezonun devre arasında ayrılan , taraftarların geri dön çağrısına sosyal medyadan cevap verdi. Bongonda, sevgi gösterilerinden memnun olduğunu belirterek "Size söz veriyorum bir gün geri döneceğim ama maalesef şimdi değil" dedi.

    33'ÜNCÜ&NBSP;YAŞINI KUTLADI
    Bordo-mavili takımda geleceği tartışılan , 33. yaş gününü eşi Carolina Alurralde ve kızlarıyla birlikte kutladı. Arjantinli 10 numara, 1 Temmuz'da başlayacak kamp öncesi yönetim ile fedayı görüşecek.

    PEREİRA VAHŞİ DOĞAYI SEÇTİ
    Geçtiğimiz sezon ile sözleşmesini uzatan , Hintli sevgilisi Natacha Esmail ile dünya evine girmesinin ardından soluğu vahşi doğada aldı. Tanzaya'da Seregeti Park'ta tura katılan tecrübeli sağ bek, doğa ile iç içe olduğu fotoğraflarını paylaştı.

    1. 20.6.2018
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