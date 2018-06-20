Geçtiğimiz sezonun devre arasında ayrılan Theo Bongonda, taraftarların geri dön çağrısına sosyal medyadan cevap verdi. Bongonda, sevgi gösterilerinden memnun olduğunu belirterek "Size söz veriyorum bir gün geri döneceğim ama maalesef şimdi değil" dedi.



SOSA 33'ÜNCÜ&NBSP;YAŞINI KUTLADI

Bordo-mavili takımda geleceği tartışılan Sosa, 33. yaş gününü eşi Carolina Alurralde ve kızlarıyla birlikte kutladı. Arjantinli 10 numara, 1 Temmuz'da başlayacak kamp öncesi yönetim ile fedayı görüşecek.



PEREİRA VAHŞİ DOĞAYI SEÇTİ

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor ile sözleşmesini uzatan Pereira, Hintli sevgilisi Natacha Esmail ile dünya evine girmesinin ardından soluğu vahşi doğada aldı. Tanzaya'da Seregeti Park'ta tura katılan tecrübeli sağ bek, doğa ile iç içe olduğu fotoğraflarını paylaştı.