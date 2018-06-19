Trabzonspor'da transfer çalışmaları
Trabzonspor Kulübü Genel Koordinatörü Özkan Sümer, dün akşam Trabzon'a gelen Fransız futbolcu Damien Da Silva ile fiyat olarak aralarında bir uzaklığın bulunmadığını ancak oyuncunun kenti tanıdıktan sonra kararını vereceğini söyledi.
Sümer, yaptığı açıklamada, geçen sezon Fransa'nın Cean takımında forma giyen 30 yaşındaki stoper oyuncusu Damien Da Silva'nın daha önceki dönemden izlenen bir futbolcu olduğunu belirterek, "Bir kısım rakamlarda uzaklığımız yok. Trabzon'u tanımak istiyor, kararı Trabzon'da vermeyecek, döndüğünde verecek." ifadelerini kullandı.
Göreve geldikleri dönemin ardından futbolcu izleme şanslarının olmadığını dile getiren Sümer, "İzleyen arkadaşlar oldu. Yalnız izlemeyi derinleştirme konusundaki mekanizmadan mahrumuz. Mevcut bilgileri çeşitlendirdik, onları pekiştirmeye çalıştık. Geldiğimiz nokta ücret olarak uygunluğu dikkate alınarak 'alabiliriz' dedik." ifadesini kullandı.
Sümer, transfer çalışmalarının sürdüğünü kaydederek, "Bazı çalışmalarımız var. Yakın zamanda gelişmeler yaşanabilir." dedi.
Kampa katılacak genç oyuncuların netleşmediğini de belirten Sümer, "Profesyonel kadroyu oluşturan oyuncu sayısı, gidecek veya kalacak oyuncu sayısı netleşmediği için bu konuda genç oyuncu sayısını da tam belirlemedik. Belki daha az, belki daha fazla olacak." şeklinde konuştu.
- 19.6.2018 12:31
- Güncelleme: 19.6.2018 12:37
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 16
Yorum
arslan biran önce bonservissizlerden alınmalı yada kiralanmalı. stoper,solbek,10 numara,sağkanat,solkanat,santrafor 1 yıl kirala sonra al.
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Yarısını bile önermiyorlar
Toplam 3
Yorum
anadoluya kiralık gönderin anadoluya kiralık gönderin.ne kadar veriyolarsa farkını gs olarak biz ödeyelim.paranın ne kadarından kurtulursak kardır.
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Sinan’a zamlı yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
sinan a uygundur 1 milyon uygundur. atık sinan ekstra çalışıp eksiğini kapatıp rodriges etkisi yapmalı ve banko 11 e oynayaack persormans göstermeli
Trabzonspor'da transfer çalışmaları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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