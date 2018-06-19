Trabzonspor'da transfer çalışmaları – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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    Trabzonspor'da çalışmaları

    Trabzonspor'da <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> çalışmaları

    Trabzonspor Kulübü Genel Koordinatörü Özkan Sümer, dün akşam 'a gelen Fransız futbolcu Da ile fiyat olarak aralarında bir uzaklığın bulunmadığını ancak oyuncunun kenti tanıdıktan sonra kararını vereceğini söyledi.

    Sümer, yaptığı açıklamada, geçen sezon 'nın Cean takımında forma giyen 30 yaşındaki stoper oyuncusu Da 'nın daha önceki dönemden izlenen bir futbolcu olduğunu belirterek, "Bir kısım rakamlarda uzaklığımız yok. 'u tanımak istiyor, kararı 'da vermeyecek, döndüğünde verecek." ifadelerini kullandı.

    Göreve geldikleri dönemin ardından futbolcu izleme şanslarının olmadığını dile getiren Sümer, "İzleyen arkadaşlar oldu. Yalnız izlemeyi derinleştirme konusundaki mekanizmadan mahrumuz. Mevcut bilgileri çeşitlendirdik, onları pekiştirmeye çalıştık. Geldiğimiz nokta ücret olarak uygunluğu dikkate alınarak 'alabiliriz' dedik." ifadesini kullandı.

    Sümer, çalışmalarının sürdüğünü kaydederek, "Bazı çalışmalarımız var. Yakın zamanda gelişmeler yaşanabilir." dedi.

    Kampa katılacak genç oyuncuların netleşmediğini de belirten Sümer, "Profesyonel kadroyu oluşturan oyuncu sayısı, gidecek veya kalacak oyuncu sayısı netleşmediği için bu konuda genç oyuncu sayısını da tam belirlemedik. Belki daha az, belki daha fazla olacak." şeklinde konuştu.

    1. 19.6.2018 12:31
    2. Güncelleme: 19.6.2018 12:37
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