Trabzonspor'da Burak Yılmaz sorunu çözüldü – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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    19 Haziran 2018, Salı
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    'da sorunu çözüldü

    Trabzonspor'da Burak Yılmaz sorunu çözüldü

    , sözleşmeleri gereği bu ay içerisinde ödemeleri yapılmaz ise serbest kalacak olan ve 'nun hesabına dün toplam 1 milyon 480 bin euro yatırdı.

    , sözleşmeleri gereği bu ay içerisinde ödemeleri yapılmaz ise serbest kalacak olan ve 'nun hesabına dün toplam 1 milyon 480 bin euro yatırdı. Bordo-mavili kulüpten alınan bilgiye göre, Burak'a 1.3 milyon euro, Castillo'ya da 180 bin euro'luk alacağının ödendi ve bu iki futbolcunun serbest kalma ihtimalinin ortadan kalktı. 32 yaşındaki forvetin artık içerde alacağı kalmadı.

    1. 19.6.2018
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