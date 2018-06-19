Trabzonspor'da Burak Yılmaz sorunu çözüldü
Trabzonspor, sözleşmeleri gereği bu ay içerisinde ödemeleri yapılmaz ise serbest kalacak olan Burak Yılmaz ve Fabian Castillo'nun hesabına dün toplam 1 milyon 480 bin euro yatırdı.
Trabzonspor, sözleşmeleri gereği bu ay içerisinde ödemeleri yapılmaz ise serbest kalacak olan Burak Yılmaz ve Fabian Castillo'nun hesabına dün toplam 1 milyon 480 bin euro yatırdı. Bordo-mavili kulüpten alınan bilgiye göre, Burak'a 1.3 milyon euro, Castillo'ya da 180 bin euro'luk alacağının ödendi ve bu iki futbolcunun serbest kalma ihtimalinin ortadan kalktı. 32 yaşındaki forvetin artık içerde alacağı kalmadı.
- 19.6.2018
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 16
Yorum
arslan biran önce bonservissizlerden alınmalı yada kiralanmalı. stoper,solbek,10 numara,sağkanat,solkanat,santrafor 1 yıl kirala sonra al.
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Yarısını bile önermiyorlar
Toplam 3
Yorum
anadoluya kiralık gönderin anadoluya kiralık gönderin.ne kadar veriyolarsa farkını gs olarak biz ödeyelim.paranın ne kadarından kurtulursak kardır.
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Sinan’a zamlı yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
sinan a uygundur 1 milyon uygundur. atık sinan ekstra çalışıp eksiğini kapatıp rodriges etkisi yapmalı ve banko 11 e oynayaack persormans göstermeli
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