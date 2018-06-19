Trabzonspor'da Burak Yılmaz sorunu çözüldü

Trabzonspor, sözleşmeleri gereği bu ay içerisinde ödemeleri yapılmaz ise serbest kalacak olan Burak Yılmaz ve Fabian Castillo'nun hesabına dün toplam 1 milyon 480 bin euro yatırdı. Bordo-mavili kulüpten alınan bilgiye göre, Burak'a 1.3 milyon euro, Castillo'ya da 180 bin euro'luk alacağının ödendi ve bu iki futbolcunun serbest kalma ihtimalinin ortadan kalktı. 32 yaşındaki forvetin artık içerde alacağı kalmadı.