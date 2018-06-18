Yusuf ve Abdülkadir gençleri motive ediyor – Fotomaç – 18 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
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    Yusuf ve Abdülkadir gençleri motive ediyor

    Yusuf ve Abdülkadir gençleri motive ediyor

    Fırtına'nın genç isimleri ve Abdülkadir Ömür, alt yapıya örnek olacak.

    Fırtına'nın genç isimleri ve Abdülkadir Ömür, alt yapıya örnek olacak. İki oyuncunun alt yapıdaki gençlerle zaman zaman toplantılar yaptığı ve onları motive ettiği dile getiriliyor.

    GENÇLER GÜN SAYIYOR
    Slovenya kampına genç oyuncuların yanı sıra altyapıdan henüz profesyonel sözleşme imzalanmayan bazı isimlerin de katılacağı öğrenildi. Kampta kendini gösterebilen gençler A takımda kalacak.

    1. 18.6.2018
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