Yusuf ve Abdülkadir gençleri motive ediyor

Fırtına'nın genç isimleri Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür, alt yapıya örnek olacak. İki oyuncunun alt yapıdaki gençlerle zaman zaman toplantılar yaptığı ve onları motive ettiği dile getiriliyor.



GENÇLER GÜN SAYIYOR

Slovenya kampına genç oyuncuların yanı sıra altyapıdan henüz profesyonel sözleşme imzalanmayan bazı isimlerin de katılacağı öğrenildi. Kampta kendini gösterebilen gençler A takımda kalacak.