Trabzonspor Burak Yılmaz'ın parasını ödüyor
Ağaoğlu, parasının yarısını ödedikleri 32 yaşındaki forvetin kalan ücretinin bugün yatırılacağını belirtti.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz'ın alacaklarının bugün ödeneceğini söyledi. Ağaoğlu, "Evet, Burak Yılmaz'ın alacağı var. Biz göreve geldikten kısa bir süre sonra Burak'ın alacağının yüzde 50'sini ödedik. Diğer kalan yüzde 50'yi de pazartesi günü (bugün) ödeyeceğiz. Pazartesi ilk işimiz Burak'ın parasını ödememiz olacaktır. Ayrıca Burak'ın bonservis bedeli de 4.3 milyon euro'dur, talip olan varsa bize gelmeli" dedi. Ağaoğlu, Ali Kemal Denizci'ye de övgüler yağdırdı. Trabzonspor'un efsane oyuncularından birine de görev verdiklerini dile getiren Başkan Ağaoğlu, "Ali Kemal Denizci Trabzonspor'a ruh verecektir. Yönetim kurulu danışmamız oldu. Ali Kemal Denizci demek 'Trabzonspor ruhu' demektir. Ali Kemal'den çok faydalanacağımızı düşünüyorum. O bizim gençliğimizin yıldızıydı, şimdi de aynen öyle" ifadesini kullandı.
- 18.6.2018
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Fanatik fenerli Fenerbahçeli olduğu için cok severim ama çok karektersiz çıktı istifa edip gitsen taraftar seni daha çok severdi hiçbirzaman sözünde durmadn
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Belli bir mesafede kalarak,, kimseyi deshonore etmeden, incitmeden, tatli bir üslûpla bir devri kapatiyor !
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
alik sayın başkan ali koç. aykut kocaman bi işe yaramadı.iyi ki başkan oldunuz daha bu hoca ile bir yıl daha başarısızlık kupasızlık sürer giderd
Trabzonspor Burak Yılmaz'ın parasını ödüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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