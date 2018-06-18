Trabzonspor Burak Yılmaz'ın parasını ödüyor – Fotomaç – 18 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    'ın parasını ödüyor

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> <a href="/index/burak-yilmaz?id=d2994c04-c41c-4742-ab0e-75ac0f06fbd1" class="" rel="tag">Burak Yılmaz</a>'ın parasını ödüyor

    Ağaoğlu, parasının yarısını ödedikleri 32 yaşındaki forvetin kalan ücretinin bugün yatırılacağını belirtti.

    Başkan Ahmet Ağaoğlu, 'ın alacaklarının bugün ödeneceğini söyledi. Ağaoğlu, "Evet, 'ın alacağı var. Biz göreve geldikten kısa bir süre sonra Burak'ın alacağının yüzde 50'sini ödedik. Diğer kalan yüzde 50'yi de pazartesi günü (bugün) ödeyeceğiz. Pazartesi ilk işimiz Burak'ın parasını ödememiz olacaktır. Ayrıca Burak'ın bonservis bedeli de 4.3 milyon euro'dur, talip olan varsa bize gelmeli" dedi. Ağaoğlu, Denizci'ye de övgüler yağdırdı. 'un efsane oyuncularından birine de görev verdiklerini dile getiren Başkan Ağaoğlu, "Ali 'a ruh verecektir. Yönetim kurulu danışmamız oldu. Denizci demek ' ruhu' demektir. 'den çok faydalanacağımızı düşünüyorum. O bizim gençliğimizin yıldızıydı, şimdi de aynen öyle" ifadesini kullandı.

    1. 18.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'ın parasını ödüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN