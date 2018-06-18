Başkan Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz'ın alacaklarının bugün ödeneceğini söyledi. Ağaoğlu, "Evet, Burak Yılmaz'ın alacağı var. Biz göreve geldikten kısa bir süre sonra Burak'ın alacağının yüzde 50'sini ödedik. Diğer kalan yüzde 50'yi de pazartesi günü (bugün) ödeyeceğiz. Pazartesi ilk işimiz Burak'ın parasını ödememiz olacaktır. Ayrıca Burak'ın bonservis bedeli de 4.3 milyon euro'dur, talip olan varsa bize gelmeli" dedi. Ağaoğlu, Ali Kemal Denizci'ye de övgüler yağdırdı. Trabzonspor'un efsane oyuncularından birine de görev verdiklerini dile getiren Başkan Ağaoğlu, "Ali Kemal Denizci Trabzonspor'a ruh verecektir. Yönetim kurulu danışmamız oldu. Ali Kemal Denizci demek 'Trabzonspor ruhu' demektir. Ali Kemal'den çok faydalanacağımızı düşünüyorum. O bizim gençliğimizin yıldızıydı, şimdi de aynen öyle" ifadesini kullandı.