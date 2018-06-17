Trabzonspor'da yaprak dökümü
5 isimden sonra 6 futbolcu daha ayrılabilir. Fırtına'da Hubocan, N'Doye, Durica, Uğur ve Okay Yokuşlu'nun yanı sıra Onazi, Sosa, Rodallega, Bero, Esteban ve Castillo gibi isimler ile de yolların ayrılabileceği öğrenildi.
Fırtına'da Hubocan, N'Doye, Durica, Uğur ve Okay Yokuşlu'nun yanı sıra Onazi, Sosa, Rodallega, Bero, Esteban ve Castillo gibi isimler ile de yolların ayrılabileceği öğrenildi. Transfer çalışmalarına hız veren bordo- mavililer ilk etapta takımdan ayrılan oyuncuların yerine takviye yapmayı planlarken, kendilerine kulüp bakan Onazi, Sosa, Rodallega, Bero, Esteban ile Castillo gibi isimlerin gitmesi halinde bu bölgeler için de gerekli takviyelerin yapılması bekleniyor.
ELVEDA TRABZON
Celta Vigo'ya giden Okay Yokuşlu, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımladı. Okay, "Trabzon halkının sevgisini, çok uzun yıllardır kendime koyduğum hedefleri kalbimde taşıyarak, hedeflerim doğrultusunda size veda etmek durumundayım. Sizler hep aklımda ve kalbimde olacaksınız. Benim için Trabzonspor camiası, halkı ve büyük Trabzonspor taraftarı her zaman çok özel yerde olacaktır. Hepinize en içten samimi dileklerimi gönderiyorum" dedi.
- 17.6.2018
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Beşiktaş'ta Negredo iddialı!
Toplam 2
Yorum
karakartalll yıllık maliyetinde indirime gidecekse 2. forvet olarak kalsın belki arkasında iyi bir 10 numarayla bir şeyler yapabilir takımada alıştı.
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Kocaman hayal kırıklığı
Toplam 14
Yorum
hakan çok basit biriydide o yüzden basite aldırdı. bakıyorum gecen yıl küfrederek gitmesini isteyenler bu yıl hernedense duygusal davranmaya basly
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Henüz resmi temas yok!
Toplam 1
Yorum
karado aykut hoca ile devam fb şampiyon.
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