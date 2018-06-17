Trabzonspor'da yaprak dökümü – Fotomaç – 17 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
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    'da yaprak dökümü

    Trabzonspor'da yaprak dökümü

    5 isimden sonra 6 futbolcu daha ayrılabilir. Fırtına'da Hubocan, N'Doye, Durica, Uğur ve 'nun yanı sıra Onazi, Sosa, Rodallega, Bero, Esteban ve Castillo gibi isimler ile de yolların ayrılabileceği öğrenildi.

    Fırtına'da Hubocan, N'Doye, Durica, Uğur ve 'nun yanı sıra Onazi, Sosa, Rodallega, Bero, Esteban ve Castillo gibi isimler ile de yolların ayrılabileceği öğrenildi. çalışmalarına hız veren bordo- mavililer ilk etapta takımdan ayrılan oyuncuların yerine takviye yapmayı planlarken, kendilerine kulüp bakan Onazi, Sosa, Rodallega, Bero, Esteban ile Castillo gibi isimlerin gitmesi halinde bu bölgeler için de gerekli takviyelerin yapılması bekleniyor.

    ELVEDA TRABZON
    Celta Vigo'ya giden Okay Yokuşlu, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımladı. Okay, " halkının sevgisini, çok uzun yıllardır kendime koyduğum hedefleri kalbimde taşıyarak, hedeflerim doğrultusunda size veda etmek durumundayım. Sizler hep aklımda ve kalbimde olacaksınız. Benim için camiası, halkı ve büyük Trabzonspor taraftarı her zaman çok özel yerde olacaktır. Hepinize en içten samimi dileklerimi gönderiyorum" dedi.

    1. 17.6.2018
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