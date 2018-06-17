Özkan Sümer: "İki stoper şart"

Genel Koordinatör Özkan Sümer takımın son durumunu değerlendirdi. Okay'ın ayrılma ihtimali karşısında hazırlık yaptıklarını belirten Sümer, "Onun yerini doldurma konusunda çalışma yaptık. Ben büyük bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum" dedi. Transfer çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü de ifade eden Sümer, şöyle konuştu: "Giden oyuncuların sayısına değil verimliliğine bakmak lazım. Kaygıya neden olmayacak bir eksilme söz konusu. İki tane merkez savunma oyuncusuna şiddetli ihtiyacımız var. O arayış içerisinde çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz."



YATTARA'YI DA GETİREBİLİR

Özkan Sümer, altyapıya Hamit Cihan'ın getirildiğini belirtti. Sümer, "Hamit Cihan hocamız çalışmalara başladı. Altyapıdaki kadro Hamit hocanın sorumluğu içerisinde. Kadrosunu kuracak, Yattara'yı da katabilir ekibine ama onun bileceği bir durum" ifadesini kullandı.