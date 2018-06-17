Ayrılmak istemeyen Bero, Vitesse'yi bekliyor. Hollanda ekibinin kadrosunda görmek istediği ve bordo-mavililere kiralama teklifi yaptığı Slovak oyuncu, iki takımın anlaşmasını bekliyor. Bero, Slovak ekibi Trencin'den 2.5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.