Bero’nun gözü Vitesse’de – Fotomaç – 17 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
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    ’nun gözü ’de

    <a href="/index/bero?id=24730dc9-c4b5-45f5-a4a6-533cecc8d2a6" class="" rel="tag">Bero</a>’nun gözü <a href="/index/vitesse?id=8fad5786-177d-4c69-89d9-ab48d40791dd" class="" rel="tag">Vitesse</a>’de

    istemeyen , 'yi bekliyor.

    istemeyen , 'yi bekliyor. ekibinin kadrosunda görmek istediği ve bordo-mavililere kiralama teklifi yaptığı oyuncu, iki takımın anlaşmasını bekliyor. , ekibi Trencin'den 2.5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

    1. 17.6.2018
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