Okay Yokuşlu Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya transfer oldu!
Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta Vigo ile anlaştı. Sözleşme 5 yıllık olacak.
İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo, Trabzonspor'dan Okay Yokuşlu'yu resmen kadrosuna kattığını duyurdu.
- 15.6.2018 14:13
- Güncelleme: 16.6.2018 02:09
-
Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
alex 100 aykut hoca. sağ bek sol bek orta saha sol açık forvet kaleci bunları yapın artık maçlar başlicak artıkkkkk
-
Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
adanalı aykut kocamannnnn. 6 transfer ile yola devaç.ali başkan hocanın dediğini yapın
-
Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
kadıköyyy 21 aziz yıldırım nerdesin nerdeeeeeee. bu stajere verdiniz bu işi ali koç sen bir stajersin anla
Okay Yokuşlu Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya transfer oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.