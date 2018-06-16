Okay Yokuşlu Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya transfer oldu! – Fotomaç – 16 Haziran 2018
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HEPSİ
    17 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    'dan 'ya transfer oldu!

    <a href="/index/okay-yokuslu?id=243e8268-47b2-4f79-8dfa-f8ec466f4aad" class="" rel="tag">Okay Yokuşlu</a> <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'dan <a href="/index/celta-vigo?id=4764cde0-9370-44be-8ef7-bb1b83da0ab4" class="" rel="tag">Celta Vigo</a>'ya transfer oldu!

    Trabzonsporlu ile anlaştı. Sözleşme 5 yıllık olacak.

    İspanya La Liga takımlarından , 'dan 'yu resmen kadrosuna kattığını duyurdu.


    1. 15.6.2018 14:13
    2. Güncelleme: 16.6.2018 02:09
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