Burak Yılmaz Trabzonspor'da kalıyor – Fotomaç – 16 Haziran 2018
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HEPSİ
    17 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    'da kalıyor

    <a href="/index/burak-yilmaz?id=d2994c04-c41c-4742-ab0e-75ac0f06fbd1" class="" rel="tag">Burak Yılmaz</a> <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da kalıyor

    Kalıp kalmayacağı belli olmayan ile ilgili yönetim kararını verdi.

    Kalıp kalmayacağı belli olmayan ile ilgili yönetim kararını verdi. 32 yaşındaki forvetin alacaklarını kamp dönemi öncesinde ödemeyi planlayan bordo- mavililer, golcünün kalması konusunda da hemfikir oldu. Adı Beşiktaş ve ile anılan yıldız için şu ana kadar teklif gelmemesi nedeniyle bu tavrı takınan yönetim, teknik direktör 'ın da oyuncunun kalması yönündeki isteğini kırmadı. Ancak yine de Burak'tan yıllık aldığı ücrette indirim talep eden son kararını ona göre verecek.

    1. 16.6.2018
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