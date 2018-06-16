Kalıp kalmayacağı belli olmayan Burak Yılmaz ile ilgili yönetim kararını verdi. 32 yaşındaki forvetin alacaklarını kamp dönemi öncesinde ödemeyi planlayan bordo- mavililer, golcünün kalması konusunda da hemfikir oldu. Adı Beşiktaş ve Başakşehir ile anılan yıldız için şu ana kadar teklif gelmemesi nedeniyle bu tavrı takınan yönetim, teknik direktör Ünal Karaman'ın da oyuncunun kalması yönündeki isteğini kırmadı. Ancak yine de Burak'tan yıllık aldığı ücrette indirim talep eden Trabzonspor son kararını ona göre verecek.