Burak Yılmaz Trabzonspor'da kalıyor
Kalıp kalmayacağı belli olmayan Burak Yılmaz ile ilgili yönetim kararını verdi.
Kalıp kalmayacağı belli olmayan Burak Yılmaz ile ilgili yönetim kararını verdi. 32 yaşındaki forvetin alacaklarını kamp dönemi öncesinde ödemeyi planlayan bordo- mavililer, golcünün kalması konusunda da hemfikir oldu. Adı Beşiktaş ve Başakşehir ile anılan yıldız için şu ana kadar teklif gelmemesi nedeniyle bu tavrı takınan yönetim, teknik direktör Ünal Karaman'ın da oyuncunun kalması yönündeki isteğini kırmadı. Ancak yine de Burak'tan yıllık aldığı ücrette indirim talep eden Trabzonspor son kararını ona göre verecek.
- 16.6.2018
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
alex 100 aykut hoca. sağ bek sol bek orta saha sol açık forvet kaleci bunları yapın artık maçlar başlicak artıkkkkk
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
adanalı aykut kocamannnnn. 6 transfer ile yola devaç.ali başkan hocanın dediğini yapın
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
kadıköyyy 21 aziz yıldırım nerdesin nerdeeeeeee. bu stajere verdiniz bu işi ali koç sen bir stajersin anla
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