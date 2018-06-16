Al Aytaç’ı ver Sadık’ı

Bordo-mavililer Malatyaspor'un stoperi Sadık Çiftpınar'ın transferinde ısrarlı. 24 yaşındaki oyuncunun menajeri bonservis sorununu çözmek için Malatyaspor'la pazarlıkları sürdürürken ilginç bir gelişme yaşandı. Doğu temsilcisi geçtiğimiz sezon Trabzonspor'dan kiraladığı Aytaç Kara'nın bonservisini almak için bordomavililerin kapısını çaldı. Fırtına Aytaç-Sadık takasını önerdi, Malatya düşünmek için süre talep etti.