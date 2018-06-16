Al Aytaç’ı ver Sadık’ı
Bordo-mavililer Malatyaspor'un stoperi Sadık Çiftpınar'ın transferinde ısrarlı.
Bordo-mavililer Malatyaspor'un stoperi Sadık Çiftpınar'ın transferinde ısrarlı. 24 yaşındaki oyuncunun menajeri bonservis sorununu çözmek için Malatyaspor'la pazarlıkları sürdürürken ilginç bir gelişme yaşandı. Doğu temsilcisi geçtiğimiz sezon Trabzonspor'dan kiraladığı Aytaç Kara'nın bonservisini almak için bordomavililerin kapısını çaldı. Fırtına Aytaç-Sadık takasını önerdi, Malatya düşünmek için süre talep etti.
- 16.6.2018
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
alex 100 aykut hoca. sağ bek sol bek orta saha sol açık forvet kaleci bunları yapın artık maçlar başlicak artıkkkkk
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
adanalı aykut kocamannnnn. 6 transfer ile yola devaç.ali başkan hocanın dediğini yapın
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
kadıköyyy 21 aziz yıldırım nerdesin nerdeeeeeee. bu stajere verdiniz bu işi ali koç sen bir stajersin anla
Al Aytaç’ı ver Sadık’ı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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