Al Aytaç’ı ver Sadık’ı – Fotomaç – 16 Haziran 2018
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    17 Haziran 2018, Pazar
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    Al Aytaç’ı ver Sadık’ı

    Al Aytaç’ı ver Sadık’ı

    Bordo-mavililer Malatyaspor'un stoperi 'ın transferinde ısrarlı.

    'un stoperi 'ın transferinde ısrarlı. 24 yaşındaki oyuncunun menajeri bonservis sorununu çözmek için Malatyaspor'la pazarlıkları sürdürürken ilginç bir gelişme yaşandı. Doğu temsilcisi geçtiğimiz sezon 'dan kiraladığı 'nın bonservisini almak için bordomavililerin kapısını çaldı. Fırtına Aytaç-Sadık takasını önerdi, düşünmek için süre talep etti.

    1. 16.6.2018
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