Trabzonspor'dan bayram şekeri – Fotomaç – 15 Haziran 2018
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    15 Haziran 2018, Cuma
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    'dan bayram şekeri

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'dan bayram şekeri

    Genel koordinatör Özkan Sümer, Fransız stoper Damien Da Silva'nın transferini bayram sonrasında sonuçlandırmak istediklerini söyledi.

    Genel koordinatör Özkan Sümer, Fransız stoper Damien Da Silva'nın transferini bayram sonrasında sonuçlandırmak istediklerini söyledi. Sümer, "Bayramdan sonra bu oyuncuyla görüşmeleri nihayetlendirmek istiyoruz. Biz, Silva'yı ciddi olarak düşünüyoruz. Ancak elbette kendisinin de bir takım düşünceleri olabilir" dedi.

    SÖZLEŞMESİ BİTTİ
    Sümer şöyle devam etti: "Muhtemelen bayramdan sonra 'ye gelecek ve biz de görüşmemizi sonuçlandıracağız. Bu konuda mutlu sona çok yakınız." Silva'nın Caen ile sözleşmesi sona erdi. Başkanı Ahmet Ağaoğlu da her fırsatta transferdeki önceliklerinin savunma olduğunu söylemişti.
    1. 15.6.2018
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