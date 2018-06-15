Trabzonspor'dan bayram şekeri
Genel koordinatör Özkan Sümer, Fransız stoper Damien Da Silva'nın transferini bayram sonrasında sonuçlandırmak istediklerini söyledi.
SÖZLEŞMESİ BİTTİ
Sümer şöyle devam etti: "Muhtemelen bayramdan sonra Türkiye'ye gelecek ve biz de görüşmemizi sonuçlandıracağız. Bu konuda mutlu sona çok yakınız." Silva'nın Caen ile sözleşmesi sona erdi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da her fırsatta transferdeki önceliklerinin savunma olduğunu söylemişti.
- 15.6.2018
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Tazminat davası açılıyor
Toplam 4
Yorum
keita taraftar üzerine düşeni yapıyosa sizde yapın başkan scout ekibi ne işe yarıyo sözleşmesi biten yada yetenekli gençleri kiralama artık yapın
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ BU ADAMDA SADECE HAVA GAZI BALON ! ŞAMPİYONLUK KAÇSA İNSAN İÇİNE ÇIKAMAYACAKLAR ZORLA ŞAMPİYON OLDULAR HAVALARA BAK ! AH ALANYA AH....
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