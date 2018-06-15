Trabzonspor'da yabancı transferlerine onay – Fotomaç – 15 Haziran 2018
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    15 Haziran 2018, Cuma
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    'da yabancı transferlerine onay

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da yabancı transferlerine onay

    yönetimi tüm yabancı futbolcularına teklif getirmeleri durumunda ayrılabileceklerini tebliğ etti. Gitmeyenler fiyat indirecek

    ekibinde yeni sezon öncesi farklı bir kadro yapılanmasına gitme kararı alan yönetim daha önce Esteban Alvarado ve Matus Bero'ya kendilerine kulüp bulmalarını iletmişti. Yönetim son olarak takımda bulunan tüm yabancı oyunculara, teklif getirmeleri ve ayrılmak istemeleri durumunda bu durumun değerlendirileceğini tebliğ etti. Bordo-mavili takımda geçtiğimiz sezon çok fazla forma şansı bulamadıkları için mutsuz olan Fabian Castillo ve Hugo Rodallega'nın bu durumu değerlendirmesi beklenirken, yüksek rakamlar kazanan ve Juraj Kucka'nın ise durumlarındaki belirsizlik devam ediyor. Yönetimin her iki oyuncuyla da önümüzdeki günlerde bir araya gelerek resmen indirim talebinde bulunacağı öğrenildi. Daha önce iki ismin menajeri ile görüşmüştü.

    1. 15.6.2018
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