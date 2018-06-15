Trabzonspor'da yabancı transferlerine onay
Trabzonspor yönetimi tüm yabancı futbolcularına teklif getirmeleri durumunda ayrılabileceklerini tebliğ etti. Gitmeyenler fiyat indirecek
Karadeniz ekibinde yeni sezon öncesi farklı bir kadro yapılanmasına gitme kararı alan yönetim daha önce Esteban Alvarado ve Matus Bero'ya kendilerine kulüp bulmalarını iletmişti. Yönetim son olarak takımda bulunan tüm yabancı oyunculara, teklif getirmeleri ve ayrılmak istemeleri durumunda bu durumun değerlendirileceğini tebliğ etti. Bordo-mavili takımda geçtiğimiz sezon çok fazla forma şansı bulamadıkları için mutsuz olan Fabian Castillo ve Hugo Rodallega'nın bu durumu değerlendirmesi beklenirken, yüksek rakamlar kazanan Jose Sosa ve Juraj Kucka'nın ise durumlarındaki belirsizlik devam ediyor. Yönetimin her iki oyuncuyla da önümüzdeki günlerde bir araya gelerek resmen indirim talebinde bulunacağı öğrenildi. Daha önce iki ismin menajeri ile görüşmüştü.
- 15.6.2018
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Tazminat davası açılıyor
Toplam 4
Yorum
keita taraftar üzerine düşeni yapıyosa sizde yapın başkan scout ekibi ne işe yarıyo sözleşmesi biten yada yetenekli gençleri kiralama artık yapın
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ BU ADAMDA SADECE HAVA GAZI BALON ! ŞAMPİYONLUK KAÇSA İNSAN İÇİNE ÇIKAMAYACAKLAR ZORLA ŞAMPİYON OLDULAR HAVALARA BAK ! AH ALANYA AH....
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