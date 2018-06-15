Trabzonspor'da ilk imza an meselesi! Onur Ergün... – Fotomaç – 15 Haziran 2018
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HEPSİ
    15 Haziran 2018, Cuma
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    'da ilk imza an meselesi! ...

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da ilk imza an meselesi! <a href="/index/onur-ergun?id=6ac1ab6a-44b0-479e-a3ca-6a7b92f91218" class="" rel="tag">Onur Ergün</a>...

    Anlaşma sağlanan orta saha , imza aşamasına geldi.

    Anlaşma sağlanan orta saha , imza aşamasına geldi. İstanbulspor'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 25 yaşındaki yıldızın önümüzdeki günlerde 3 yıllık imza atacağı belirtildi.

    LUGANO KAPIYI ÇALDI
    Bordo-mavililerde bir türlü patlama yapamayan Castillo için 'nun kiralama teklifi yaptığı belirtildi. Fırtına'nın, cüzi bir kiralama bedeli ile birlikte oyuncunun yıllık maliyetinin karşılanması halinde bu transfere sıcak bakabileceğini bildirdiği belirtildi.

    1. 15.6.2018
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