Anlaşma sağlanan orta saha Onur Ergün, imza aşamasına geldi. İstanbulspor'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 25 yaşındaki yıldızın önümüzdeki günlerde 3 yıllık imza atacağı belirtildi.



LUGANO KAPIYI ÇALDI

Bordo-mavililerde bir türlü patlama yapamayan Castillo için Lugano'nun kiralama teklifi yaptığı belirtildi. Fırtına'nın, cüzi bir kiralama bedeli ile birlikte oyuncunun yıllık maliyetinin karşılanması halinde bu transfere sıcak bakabileceğini bildirdiği belirtildi.