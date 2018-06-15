Trabzonspor'da ilk imza an meselesi! Onur Ergün...
Anlaşma sağlanan orta saha Onur Ergün, imza aşamasına geldi.
Anlaşma sağlanan orta saha Onur Ergün, imza aşamasına geldi. İstanbulspor'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 25 yaşındaki yıldızın önümüzdeki günlerde 3 yıllık imza atacağı belirtildi.
LUGANO KAPIYI ÇALDI
Bordo-mavililerde bir türlü patlama yapamayan Castillo için Lugano'nun kiralama teklifi yaptığı belirtildi. Fırtına'nın, cüzi bir kiralama bedeli ile birlikte oyuncunun yıllık maliyetinin karşılanması halinde bu transfere sıcak bakabileceğini bildirdiği belirtildi.
- 15.6.2018
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Tazminat davası açılıyor
Toplam 4
Yorum
keita taraftar üzerine düşeni yapıyosa sizde yapın başkan scout ekibi ne işe yarıyo sözleşmesi biten yada yetenekli gençleri kiralama artık yapın
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ BU ADAMDA SADECE HAVA GAZI BALON ! ŞAMPİYONLUK KAÇSA İNSAN İÇİNE ÇIKAMAYACAKLAR ZORLA ŞAMPİYON OLDULAR HAVALARA BAK ! AH ALANYA AH....
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