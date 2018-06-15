Trabzonspor'da efsane isim geri döndü
Fırtına'nın efsane ismi Ali Kemal Denizci, yönetim danışmanı olarak göreve başladı.
Fırtına'nın efsane ismi Ali Kemal Denizci, yönetim danışmanı olarak göreve başladı. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ile sözleşme imzalayan Denizci, "Trabzonsporumuzun içinden geçtiği bu sıkıntılı süreçte yine elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.
- 15.6.2018
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Tazminat davası açılıyor
Toplam 4
Yorum
keita taraftar üzerine düşeni yapıyosa sizde yapın başkan scout ekibi ne işe yarıyo sözleşmesi biten yada yetenekli gençleri kiralama artık yapın
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ BU ADAMDA SADECE HAVA GAZI BALON ! ŞAMPİYONLUK KAÇSA İNSAN İÇİNE ÇIKAMAYACAKLAR ZORLA ŞAMPİYON OLDULAR HAVALARA BAK ! AH ALANYA AH....
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