Fırtına'nın efsane ismi Ali Kemal Denizci, yönetim danışmanı olarak göreve başladı. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ile sözleşme imzalayan Denizci, "Trabzonsporumuzun içinden geçtiği bu sıkıntılı süreçte yine elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.