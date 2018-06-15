Trabzonspor'da efsane isim geri döndü – Fotomaç – 15 Haziran 2018
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    15 Haziran 2018, Cuma
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    'da efsane isim geri döndü

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    Fırtına'nın efsane ismi Denizci, yönetim danışmanı olarak göreve başladı.

    Fırtına'nın efsane ismi Denizci, yönetim danışmanı olarak göreve başladı. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ile sözleşme imzalayan Denizci, "Trabzonsporumuzun içinden geçtiği bu sıkıntılı süreçte yine elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

    1. 15.6.2018
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