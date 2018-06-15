Trabzonspor kombineleri satışa çıkarıyor – Fotomaç – 15 Haziran 2018
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HEPSİ
    15 Haziran 2018, Cuma
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    kombineleri satışa çıkarıyor

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> kombineleri satışa çıkarıyor

    Her sezon kombine ve loca satışlarına geç başlayan Fırtına'da bu kez farklı yol çizilecek. Başkan 'nun talimatı ile kombine ve loca satışının 10 gün içinde başlaması bekleniyor.

    Her sezon kombine ve loca satışlarına geç başlayan Fırtına'da bu kez farklı yol çizilecek. Başkan 'nun talimatı ile kombine ve loca satışının 10 gün içinde başlaması bekleniyor.
    1. 15.6.2018
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