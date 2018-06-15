Trabzonspor kombineleri satışa çıkarıyor
Her sezon kombine ve loca satışlarına geç başlayan Fırtına'da bu kez farklı yol çizilecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun talimatı ile kombine ve loca satışının 10 gün içinde başlaması bekleniyor.
- 15.6.2018
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Tazminat davası açılıyor
Toplam 4
Yorum
keita taraftar üzerine düşeni yapıyosa sizde yapın başkan scout ekibi ne işe yarıyo sözleşmesi biten yada yetenekli gençleri kiralama artık yapın
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ BU ADAMDA SADECE HAVA GAZI BALON ! ŞAMPİYONLUK KAÇSA İNSAN İÇİNE ÇIKAMAYACAKLAR ZORLA ŞAMPİYON OLDULAR HAVALARA BAK ! AH ALANYA AH....
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