Olcay Şahan: "Takımı ayağa kaldıralım"
Olcay Şahan, Trabzonspor'da mutlu olduğunu söyledi.
Olcay Şahan, Trabzonspor'da mutlu olduğunu söyledi. 31 yaşındaki sol kanat, "Feda haberlerini okuyorum ama bana gelen bir teklif yok. Beşiktaş'a da feda döneminde gelmiştim. Üzerimize düşeni yapıp Trabzonspor'u ayağa kaldırmalıyız" dedi.
- 15.6.2018
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Tazminat davası açılıyor
Toplam 4
Yorum
keita taraftar üzerine düşeni yapıyosa sizde yapın başkan scout ekibi ne işe yarıyo sözleşmesi biten yada yetenekli gençleri kiralama artık yapın
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ BU ADAMDA SADECE HAVA GAZI BALON ! ŞAMPİYONLUK KAÇSA İNSAN İÇİNE ÇIKAMAYACAKLAR ZORLA ŞAMPİYON OLDULAR HAVALARA BAK ! AH ALANYA AH....
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