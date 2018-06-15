Olcay Şahan: "Takımı ayağa kaldıralım" – Fotomaç – 15 Haziran 2018
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HEPSİ
    15 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    : "Takımı ayağa kaldıralım"

    <a href="/index/olcay-sahan?id=86af4bc5-f443-48d2-a679-7cdabb1cc42e" class="" rel="tag">Olcay Şahan</a>: "Takımı ayağa kaldıralım"

    , 'da mutlu olduğunu söyledi.

    , 'da mutlu olduğunu söyledi. 31 yaşındaki sol kanat, "Feda haberlerini okuyorum ama bana gelen bir teklif yok. 'a da feda döneminde gelmiştim. Üzerimize düşeni yapıp 'u ayağa kaldırmalıyız" dedi.

    1. 15.6.2018
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