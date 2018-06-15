Olcay Şahan, Trabzonspor'da mutlu olduğunu söyledi. 31 yaşındaki sol kanat, "Feda haberlerini okuyorum ama bana gelen bir teklif yok. Beşiktaş'a da feda döneminde gelmiştim. Üzerimize düşeni yapıp Trabzonspor'u ayağa kaldırmalıyız" dedi.