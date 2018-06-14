Yattara’dan yeni Adebayor! – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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HEPSİ
    14 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    Yattara’dan yeni Adebayor!

    Yattara’dan yeni Adebayor!
    İbrahima Yattara'nın yönetime Togo'lu Euloge Placca Fessou'yu önerdiği bildirildi. 23 yaşındaki forvet+kanat, 2. Ligi takımlarından Beerschot'ta oynuyor. Geçen sezon 10 gol, 6 asist üreten Fessou için, 'Adebayor'un varisi' yakıştırması yapılıyor.
    1. 14.6.2018
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