UEFA, Trabzon’u takibi sürdürüyor – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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    14 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    , Trabzon’u takibi sürdürüyor

    UEFA, Trabzon’u takibi sürdürüyor
    'nın CFCB (Kulüp Finansal Kontrol Kurulu) İnceleme Dairesi, ve 'nin yanı sıra ile ilgili de kararını açıkladı. Bordo-mavili kulübün 2017- 2018 sezonu için UEFA'nın belirlediği finansal kriterleri kısman yerine getirdiği ifade edildi. kulübüne geçtiğimiz sezondan beri uygulanan kısıtlamaların önümüzdeki sezon da devam edileceğinin duyurulduğu UEFA açıklamasında, Trabzonspor'un denetiminin 2018-2019 sezonunda da süreceği dile getirildi.
    1. 14.6.2018
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