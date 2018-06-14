Trabzonspor'dan UEFA'nın kararına yönelik açıklama
Trabzonspor, UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları kapsamında bordo-mavili kulüple ilgili verdiği karara yönelik açıklamada bulundu
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bordo-mavili kulüp ile UEFA arasında daha önce imzalanmış olan uzlaşma sözleşmesi sürecinin kısmen tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sürece yönelik UEFA'nın ilgili kurullarıyla yaptığımız toplantılar ve sunumların yanı sıra mali verilerimizi gerekçelendirdiğimiz raporlarımızı değerlendiren UEFA, kulübümüzün ceza kuruluna sevk edilmesine yer olmadığına karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
- 14.6.2018 17:14
- Güncelleme: 14.6.2018 17:15
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Tazminat davası açılıyor
Toplam 4
Yorum
keita taraftar üzerine düşeni yapıyosa sizde yapın başkan scout ekibi ne işe yarıyo sözleşmesi biten yada yetenekli gençleri kiralama artık yapın
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ BU ADAMDA SADECE HAVA GAZI BALON ! ŞAMPİYONLUK KAÇSA İNSAN İÇİNE ÇIKAMAYACAKLAR ZORLA ŞAMPİYON OLDULAR HAVALARA BAK ! AH ALANYA AH....
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