Trabzonspor'dan UEFA'nın kararına yönelik açıklama – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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    15 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    'dan 'nın kararına yönelik açıklama

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'dan <a href="/index/uefa?id=93df10d7-e782-4dae-8267-4f25083f2421" class="" rel="tag">UEFA</a>'nın kararına yönelik açıklama

    , 'nın kuralları kapsamında bordo-mavili kulüple ilgili verdiği karara yönelik açıklamada bulundu

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bordo-mavili kulüp ile arasında daha önce imzalanmış olan uzlaşma sözleşmesi sürecinin kısmen tamamlandığı belirtildi.

    Açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Sürece yönelik 'nın ilgili kurullarıyla yaptığımız toplantılar ve sunumların yanı sıra mali verilerimizi gerekçelendirdiğimiz raporlarımızı değerlendiren UEFA, kulübümüzün ceza kuruluna sevk edilmesine yer olmadığına karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    1. 14.6.2018 17:14
    2. Güncelleme: 14.6.2018 17:15
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