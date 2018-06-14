Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bordo-mavili kulüp ile UEFA arasında daha önce imzalanmış olan uzlaşma sözleşmesi sürecinin kısmen tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sürece yönelik UEFA'nın ilgili kurullarıyla yaptığımız toplantılar ve sunumların yanı sıra mali verilerimizi gerekçelendirdiğimiz raporlarımızı değerlendiren UEFA, kulübümüzün ceza kuruluna sevk edilmesine yer olmadığına karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."