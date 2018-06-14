Trabzonspor'da Okay Yokuşlu'nun yerine Martins geliyor
Yunan basını, Trabzon'un Okay Yokuşlu'nun yerine Olympiakos’lu Andre Martins’e teklif yaptığını yazdı
Yunanistan'dan Trabzonspor için sürpriz bir transfer iddiası geldi. 'To.10.GR' adlı site bordo-mavili takımın, Olympiakos'da şans bulmakta zorlanan Andre Martins ile görüştüğünü yazdı. 28 yaşındaki Portekizli oyuncu, orta sahada '10 numara' pozisyonunda forma giyiyor. Geçen sezon 14 maçta 1 gol, 1 asist üreten Martins'in 1 yıl daha sözleşmesi var. Ancak Olympiakos'un serbest bırakacağı ve Trabzon'a bonservis bedelsiz gideceği iddia edildi. Martins; Sporting Lizbon, Belenenses ve Pinhalnovense takımlarında forma giydi.
- 14.6.2018
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 2
Yorum
Aslan Kim gitmek istemez Barcanin alt yapisina?Kendimizi kandirmayalim!
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 2
Yorum
west sayın başkan senin altyapında torpil dönüyor...Parayı yediren profosyonel oluyor...Hiç alt yapıyı denetlemiyorsunuzki...
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Kombineden 30 milyon TL
Toplam 2
Yorum
west gecen senede 45 milyon dediler..iki senede 80 milyona yaklaştı..Ama borçlarda azalma yok...Birileri klübü fena sövüşlüyor
Trabzonspor'da Okay Yokuşlu'nun yerine Martins geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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