Trabzonspor'da Okay Yokuşlu'nun yerine Martins geliyor

Yunanistan'dan Trabzonspor için sürpriz bir transfer iddiası geldi. 'To.10.GR' adlı site bordo-mavili takımın, Olympiakos'da şans bulmakta zorlanan Andre Martins ile görüştüğünü yazdı. 28 yaşındaki Portekizli oyuncu, orta sahada '10 numara' pozisyonunda forma giyiyor. Geçen sezon 14 maçta 1 gol, 1 asist üreten Martins'in 1 yıl daha sözleşmesi var. Ancak Olympiakos'un serbest bırakacağı ve Trabzon'a bonservis bedelsiz gideceği iddia edildi. Martins; Sporting Lizbon, Belenenses ve Pinhalnovense takımlarında forma giydi.

