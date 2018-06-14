Trabzonspor'da Okay Yokuşlu'nun yerine Martins geliyor – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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    14 Haziran 2018, Perşembe
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    'da Okay Yokuşlu'nun yerine Martins geliyor

    Trabzonspor'da Okay Yokuşlu'nun yerine Martins geliyor

    Yunan basını, Trabzon'un Okay Yokuşlu'nun yerine ’lu ’e teklif yaptığını yazdı

    'dan için sürpriz bir transfer iddiası geldi. 'To.10.GR' adlı site bordo-mavili takımın, 'da şans bulmakta zorlanan ile görüştüğünü yazdı. 28 yaşındaki Portekizli oyuncu, orta sahada '10 numara' pozisyonunda forma giyiyor. Geçen sezon 14 maçta 1 gol, 1 asist üreten Martins'in 1 yıl daha sözleşmesi var. Ancak Olympiakos'un serbest bırakacağı ve Trabzon'a bonservis bedelsiz gideceği iddia edildi. Martins; , Belenenses ve Pinhalnovense takımlarında forma giydi.

    1. 14.6.2018
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