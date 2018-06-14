Fırtına anlaşmaya varılan ancak farklı menajerler devreye girince transferinde pürüz çıkan Damien Da Silva'yı Trabzon'a davet etti. 30 yaşındaki oyuncuya yıllık 700 bin euro öneren yönetim, "Biz senin transferini gerçekleştirmeyi istiyoruz ancak sen kafanı karıştıran menajerleri bir kenara bırak ve Trabzon'a gel. Burada başbaşa görüşüp, sorunları çözelim" mesajı yolladı. Fransız oyuncunun davete sıcak baktığı ancak henüz net bir cevap vermediği öğrenildi. Bordo-mavili kulübün, Da Silva ile ilgili pürüzleri birkaç gün içerisinde çözerek transfere netlik kazandırması bekleniyor. Caen formasıyla Ligue 1'de 32 maça çıkan Damien Da Silva 4 gol attı. Da Silva'nın kontratı 30 Haziran'da biteceği için bonservis bedeli ödenmeyecek.
Yönetim, 30 yaşındaki savunmacıya, "Menajerleri bırak, baş başa görüşelim" dedi. Transfer bu hafta netleşecek
- 14.6.2018
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 2
Yorum
Aslan Kim gitmek istemez Barcanin alt yapisina?Kendimizi kandirmayalim!
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 2
Yorum
west sayın başkan senin altyapında torpil dönüyor...Parayı yediren profosyonel oluyor...Hiç alt yapıyı denetlemiyorsunuzki...
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Kombineden 30 milyon TL
Toplam 2
Yorum
west gecen senede 45 milyon dediler..iki senede 80 milyona yaklaştı..Ama borçlarda azalma yok...Birileri klübü fena sövüşlüyor
Trabzonspor Da Silva'yı Trabzon'a davet etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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