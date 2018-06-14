Trabzonspor Da Silva'yı Trabzon'a davet etti

Fırtına anlaşmaya varılan ancak farklı menajerler devreye girince transferinde pürüz çıkan Damien Da Silva'yı Trabzon'a davet etti. 30 yaşındaki oyuncuya yıllık 700 bin euro öneren yönetim, "Biz senin transferini gerçekleştirmeyi istiyoruz ancak sen kafanı karıştıran menajerleri bir kenara bırak ve Trabzon'a gel. Burada başbaşa görüşüp, sorunları çözelim" mesajı yolladı. Fransız oyuncunun davete sıcak baktığı ancak henüz net bir cevap vermediği öğrenildi. Bordo-mavili kulübün, Da Silva ile ilgili pürüzleri birkaç gün içerisinde çözerek transfere netlik kazandırması bekleniyor. Caen formasıyla Ligue 1'de 32 maça çıkan Damien Da Silva 4 gol attı. Da Silva'nın kontratı 30 Haziran'da biteceği için bonservis bedeli ödenmeyecek.



Yönetim, 30 yaşındaki savunmacıya, "Menajerleri bırak, baş başa görüşelim" dedi. Transfer bu hafta netleşecek