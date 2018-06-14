Trabzonspor Da Silva'yı Trabzon'a davet etti – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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    14 Haziran 2018, Perşembe
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    Trabzonspor Da 'yı 'a davet etti

    Trabzonspor Da Silva'yı Trabzon'a davet etti

    Fırtına anlaşmaya varılan ancak farklı menajerler devreye girince transferinde pürüz çıkan Da 'yı 'a davet etti. 30 yaşındaki oyuncuya yıllık 700 bin euro öneren yönetim, "Biz senin transferini gerçekleştirmeyi istiyoruz ancak sen kafanı karıştıran menajerleri bir kenara bırak ve 'a gel. Burada başbaşa görüşüp, sorunları çözelim" mesajı yolladı. Fransız oyuncunun davete sıcak baktığı ancak henüz net bir cevap vermediği öğrenildi. Bordo-mavili kulübün, Da ile ilgili pürüzleri birkaç gün içerisinde çözerek transfere netlik kazandırması bekleniyor. Caen formasıyla Ligue 1'de 32 maça çıkan Da Silva 4 gol attı. Da Silva'nın kontratı 30 Haziran'da biteceği için bonservis bedeli ödenmeyecek.

    Yönetim, 30 yaşındaki savunmacıya, "Menajerleri bırak, baş başa görüşelim" dedi. bu hafta netleşecek

    1. 14.6.2018
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