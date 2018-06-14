Son talibi Hoffenheim – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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HEPSİ
    14 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    Son talibi

    Son talibi Hoffenheim
    Yusuf 'nın son talibi 'yı gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek oldu. Bundesliga ekibinin genç teknik direktörü Julian Nagelsman'ın, Yazıcı'yı çok istediği vurgulandı.
    1. 14.6.2018
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