Okay artık Kap’a kaldı – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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HEPSİ
    14 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    Okay artık ’a kaldı

    Okay artık Kap’a kaldı
    ile anlaşan dün sağlık kontrolünden geçti. İspanyol ekibinin, Okay ile 4 yıllık kontrat imzaladığı ve 20 Haziran'da sona erecek 6 milyon euro'luk serbest kalma bedelini 'un hesabına yatırdıktan sonra transferin 'a bildirilmesi bekleniyor. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, "Celta Vigo yetkilileri banka hesap numar amızı istedi. Bizim bu konuda tasarruf hakkımız yok. Okay'ı almak için 3 milyon euro peşin, diğer 3 milyon euro'nun da bir yıl içinde ödenmesi gerek" dedi.

    'HÜLLE İDDİASI ASILSIZ'
    Okay Yokuşlu'nun menajeri Batur Altıparmak, Okay'ın Celta Vigo üzerinden hülle yoluyla başka bir Türk takımına olacağı söylentilerini yalanladı. Altıparmak, Trabzonspor'un Okay'ın bir sonraki satışından pay alma hakkının bulunmadığını da açıkladı.
    1. 14.6.2018
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