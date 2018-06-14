Okay artık Kap’a kaldı
'HÜLLE İDDİASI ASILSIZ'
Okay Yokuşlu'nun menajeri Batur Altıparmak, Okay'ın Celta Vigo üzerinden hülle yoluyla başka bir Türk takımına transfer olacağı söylentilerini yalanladı. Altıparmak, Trabzonspor'un Okay'ın bir sonraki satışından pay alma hakkının bulunmadığını da açıkladı.
- 14.6.2018
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 2
Yorum
Aslan Kim gitmek istemez Barcanin alt yapisina?Kendimizi kandirmayalim!
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 2
Yorum
west sayın başkan senin altyapında torpil dönüyor...Parayı yediren profosyonel oluyor...Hiç alt yapıyı denetlemiyorsunuzki...
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Kombineden 30 milyon TL
Toplam 2
Yorum
west gecen senede 45 milyon dediler..iki senede 80 milyona yaklaştı..Ama borçlarda azalma yok...Birileri klübü fena sövüşlüyor
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