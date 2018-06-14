İlk locayı Ertuğrul Doğan yeniledi – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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    14 Haziran 2018, Perşembe
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    İlk locayı yeniledi

    İlk locayı Ertuğrul Doğan yeniledi
    Stadı'nda locasını ilk yenileyen ilk isim Başkan Yardımcısı oldu. Mevcut VIP locasını üç yıl süreyle uzatan Doğan, yaptığı açıklamada loca fiyatlarındaki değişikliğe dikkat çekerek iş dünyası ve camianın ileri gelenlerini loca almaya davet etti. Fiyatlar TL'ye çevrildi.
    1. 14.6.2018
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