Badji kiralanabilir – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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HEPSİ
    14 Haziran 2018, Perşembe
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    Badji kiralanabilir

    Badji kiralanabilir
    dört koldan ilerleyen 'un geçtiğimiz sezon 'da kiralık olarak forma giyen Stephane Badji'yi kiralamak için de Anderlecht kulübüne teklif yaptığı belirtildi. 28 yaşındaki oyuncu Kayserispor'da 31 maçta 3 gol, 3 asist ile oynamıştı. Senegal 'nda 16 kez yer alan futbolcu, orta sahada görev yapıyor. Sağ bekte de oynayabiliyor.
    1. 14.6.2018
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