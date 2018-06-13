Burak Yılmaz indirime sıcak
Aldığı ücrette feda istenen Burak Yılmaz ile Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıkmaya başladı.
Aldığı ücrette feda istenen Burak Yılmaz ile Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıkmaya başladı. 32 yaşındaki forvet bonusları ile birlikte Trabzonspor'dan 4.5 milyon euroya yakın bir ücret kazanıyor. Burak'ın bordo-mavili takımda kalmaktan yana bir sorunu olmadığını ifade ettiği belirtildi. Ancak tecrübeli futbolcunun, başkanın 'feda' anlamındaki talebine ise 'düşünmek için süre istediği belirtildi. Burak ile yapılan görüşmede olumlu gelişmeler yaşandığı ancak somut anlamda bir ilerleme olmadığı ifade edildi. Bu arada Almanya'da ameliyat olan Burak, yeni sezona tam anlamıyla hazır girebilmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Tecrübeli oyuncunun durumu çok yakında netleşir.
- 13.6.2018
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
dogrucuxx Iyi etmemissiniz....tabiiki bedavaya gondermissiniz golcuyu..cok mantiklisiniz ya!!...gider simdi yaramaz bir yabanci alirsiniz!
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Pereira ve Terraneo'nun transferleri tek tek gidiyor
Toplam 3
Yorum
mmmm azizden kalan değerli bir tane topçu yok..tamamı ıskarta..üzgünüm.
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
gerçekler bu Başka çare yok elde ki adamlar gerçekten değersiz..para eden topçu yok..
Burak Yılmaz indirime sıcak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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