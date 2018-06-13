Burak Yılmaz indirime sıcak

Aldığı ücrette feda istenen Burak Yılmaz ile Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıkmaya başladı. 32 yaşındaki forvet bonusları ile birlikte Trabzonspor'dan 4.5 milyon euroya yakın bir ücret kazanıyor. Burak'ın bordo-mavili takımda kalmaktan yana bir sorunu olmadığını ifade ettiği belirtildi. Ancak tecrübeli futbolcunun, başkanın 'feda' anlamındaki talebine ise 'düşünmek için süre istediği belirtildi. Burak ile yapılan görüşmede olumlu gelişmeler yaşandığı ancak somut anlamda bir ilerleme olmadığı ifade edildi. Bu arada Almanya'da ameliyat olan Burak, yeni sezona tam anlamıyla hazır girebilmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Tecrübeli oyuncunun durumu çok yakında netleşir.